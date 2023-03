Você sabe fazer pipoca saudável? Veja receita!

Você sabe fazer pipoca saudável? Se ainda não sabe, não se preocupe! Pois hoje trouxemos uma receita super prática e simples para preparar aquele snack que não pode faltar na hora de assistir a um bom filme.

Para isso, convidamos você para ler este conteúdo até o fim e não perder nenhuma de nossas dicas. Acompanhe!

Receita de pipoca saudável para assistir àquele filme!

A pipoca saudável não pode conter gordura, como as provenientes do azeite ou dos mais diversos tipos de óleo. Além disso, a quantidade de sal deve ser reduzida ou, se possível inexistente, para deixar o preparo ainda mais interessante e com menos quantidade de sódio.

A seguir, descrevemos um passo a passo que parte dessa ideia:

Ingredientes

Meia xícara de milho para pipoca.

Uma pitada de sal marinho.

Água para usar no lugar do azeite/óleo.

Modo de preparo

Coloque uma panela no fogo.

Acrescente água de modo que cubra todo o fundo da panela.

Despeje o milho de pipoca na panela com água fervendo.

Tampe a panela e baixe o fogo para não queimar a sua pipoca.

Vá acompanhando o processo, mexendo sempre a panela.

A pipoca feita com água tende a demorar mais para estourar, mas persista, sempre mexendo a panela para não queimar o milho.

Conforme a pipoca começar a estourar, continue chacoalhando para não queimar e estourar todos os milhos.

Depois de finalizar essa parte, despeje a pipoca em um recipiente e acrescente um pouquinho de sal, mas sem exagerar, ok?

Evite usar temperos artificiais, pois eles contêm muito sódio, que pode causar mal à saúde. Se preferir, use temperinhos naturais, como cebolinha verde, por exemplo. Assim, fica tudo mais saboroso e saudável.

Cuidado com o excesso

Apesar de a pipoca saudável ser realmente interessante para a saúde, uma vez que possui fibras, auxilia na digestão e pode contribuir para o emagrecimento, isso não quer dizer que ela deva ser consumida de modo excessivo.

Afinal, mesmo que ela seja saudável, se você consumir exageradamente, estará ingerindo uma grande quantidade de calorias, que podem contribuir para o aumento de peso.

Portanto, lembre-se sempre de seguir as recomendações do seu nutricionista e use o bom senso, combinado? 😉

Evite o consumo de refrigerante

Outro cuidado que deve ser levado em consideração quando pensamos em preparar uma pipoca saudável para assistir a um filme, diz respeito aos acompanhamentos, como o refrigerante.

Embora seja algo saboroso, de nada adiantará abolir a gordura da pipoca e reduzir o consumo de sal, se você ingerir cerca de 500 ml de refrigerante com açúcar de uma só vez.

Isso fará com que o organismo sofra da mesma forma! Por isso, a nossa dica é que você aposte em alguma opção de suco saudável, caso queira beber algo enquanto consome a pipoca.

Inclusive, lembre-se de que o ideal não é comer e beber ao mesmo tempo, pois isso atrapalha a sensação de saciedade e a própria digestão, ok?

Considere essas dicas e veja como a pipoca saudável pode ser tão interessante quanto a tradicional. 🙂