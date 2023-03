Você sabe o que foi o Neolítico?

Neolítico: um resumo completo para as suas provas

O termo “Neolítico” é usado para denominar um dos períodos que compõem a chamada “Pré-História”.

Esse tema é abordado com frequência por questões de história geral, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Neolítico. Confira!

O que foi o Neolítico?

O Neolítico é também conhecido como Idade da Pedra Polida e é uma das fases da Pré-História. O período começou por volta de 10.000 a.C. e terminou por volta de 4.000 a.C.

A Idade da Pedra Polida foi um período importantíssimo para a história, sendo responsável pela consolidação das bases do modo de organização social.

Principais aspectos do Neolítico

O período foi palco de mudanças climáticas e geológicas que obrigaram os homens a migrarem. Assim, o Neolítico foi marcado por um grande êxodo em todo o mundo e os indivíduos passam a ocupar novas regiões que anteriormente eram desconhecidas em busca de melhores condições climáticas e ambientais.

Também podemos dizer que esse período foi caracterizado pela descoberta do fogo, essencial para a proteção dos humanos contra o frio e animais, para iluminação e para cozinhar. Assim, graças ao fogo, os homens passam a se fixar por mais tempo em determinados lugares, uma vez que com o fogo não precisavam fugir de regiões frias. Assim, pode-se afirmar que esse primeiro uso do produto da nova descoberta dá início ao processo de sedentarização.

É nesse período também que a alimentação dos homens vai mudar, já que o uso de ferramentas mais sofisticadas na agricultura fazia com que essa atividade seja feita de uma forma eficiente, o que gerava excedentes de alimentos. Esses, por sua vez, eram guardados, garantindo comida por um longo período e eliminando a necessidade de imigrar com frequência.

A fixação humana foi favorecida também pela captura de animais com as novas armas que eram realizados no período. Com a captura de grandes feras, os homens do Neolítico teriam mais alimentos e peles para construirem proteções, aumentando a sua expectativa de vida.

As expressões artísticas do Neolítico, por sua vez, continuam restritas ainda a pintura rupestre. Porém, pode-se observar um grande avanço nos desenhos do período em relação àqueles do Paleolítico, principalmente devido ao uso de formas geométricas.

Fonte: Notícias Concursos