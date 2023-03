Aprender a usar protetor solar corretamente é muito importante para proteger a pele de verdade. Até porque, não basta aplicar qualquer tipo de protetor, de qualquer forma, sobre a pele. É necessário sempre ficar atento às recomendações do fabricante e do seu dermatologista.

Dessa forma, torna-se viável manter a integridade das células da pele, reduzindo as chances de danos causados pelos raios solares.

Neste texto, elencamos algumas dicas que podem ajudá-lo a fazer essa aplicação da forma certa. Acompanhe!

Você sabe usar protetor solar corretamente? Veja dicas para não cometer erros!

Existem alguns cuidados que devem ser tomados na hora de usar protetor solar corretamente. Não basta aplicar qualquer quantidade na pele e crer que isso é o suficiente. Veja só tudo o que pode – e deveria – ser considerado:

1. Use um protetor com fator de proteção adequado à sua pele

Cada pele possui as suas características. Pessoas de pele mais clara necessitam de fatores de proteção maiores do que pessoas de pele mais escura. Por isso, procure encontrar um fator de proteção que esteja alinhado às necessidades da sua pele, garantindo que ela seja realmente protegida.

2. Considere adquirir um produto adequado ao tipo de pele

Da mesma forma que o fator de proteção deve ser adequado para cada caso, o tipo de produto também faz diferença quando pensamos em peles oleosas, mistas ou secas.

Hoje em dia, é possível encontrar muitos tipos de protetores para peles oleosas, por exemplo. Assim, a aplicação fica mais sequinha e há menos chances de a oleosidade atrapalhar a proteção cutânea.

3. Reaplique após suar ou molhar a pele de qualquer forma

Se você transpirou muito, chorou, pegou chuva ou tomou banho de mar/piscina, é imprescindível que faça a reaplicação do protetor. Afinal, por mais que o produto possa ser resistente à água (em alguns casos), ainda assim é fundamental que você faça reaplicação para não correr o risco de perder o fator de proteção.

Fique atento a isso para começar a usar protetor solar corretamente!

4. Reaplique a cada 2 horas – ou de acordo com as orientações na embalagem

De maneira geral, especialistas orientam que a reaplicação do protetor solar ocorra a cada duas horas – mesmo quando não houver sudorese excessiva e nem molhar a pele. Isso garante que o tecido cutâneo permaneça protegido por mais tempo.

No entanto, considere ler a embalagem, pois lá haverá informações sobre o tempo adequado entre uma aplicação e outra, de acordo com a fórmula do produto.

5. Utilize a técnica da colher de chá

A técnica da colher de chá consiste em usar essa quantidade de produto no rosto, depois nas costas, depois na região barriga/peito/tórax, e assim por diante. É importante que você observe se toda a pele foi realmente coberta com o protetor. Assim, terá a certeza de que cada região será protegida contra os possíveis danos causados pelo sol.

Seguir essas dicas para usar protetor solar corretamente poderá proteger a sua pele contra o envelhecimento, além de garantir mais conforto. Afinal, ninguém merece as dores das queimaduras solares, concorda?