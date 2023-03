Volante do carro Tesla cai durante a condução, proprietário compartilha fotos chocantes e vídeo no Twitter

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) nos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a Tesla depois de receber relatos de que o volante de SUVs Modelo Y caiu durante a condução. A agência reguladora disse estar ciente de dois incidentes separados nos quais o volante se soltou da coluna de direção em veículos Tesla Model Y 2023. Os veículos eram novos e tinham baixa quilometragem durante os incidentes.

A avaliação preliminar foi lançada em 4 de março e se aplica a mais de 120.000 veículos do Modelo Y. De acordo com a NHTSA, os veículos foram entregues sem o parafuso de retenção necessário para prender o volante à coluna. A investigação determinará com que frequência o problema ocorre antes de decidir se os veículos Modelo Y impactados requerem um recall.

Uma das reclamações veio de uma família que documentou o volante de seu novo Tesla Model Y caindo enquanto dirigia, em uma postagem que agora se tornou viral no Twitter. Tesla inicialmente cotou o proprietário do veículo $ 103,96 para consertar o defeito, mas depois renunciou à cobrança e substituiu o Modelo Y. O incidente da família é um dos dois relatórios que desencadearam a investigação da NHTSA.

A Tesla enfrentou recalls recentes de seus veículos elétricos, incluindo um recente em que os parafusos nos bancos traseiros do Modelo Y não foram fixados corretamente, aumentando o risco de ferimentos em caso de colisão. No mês passado, a Tesla fez o recall de milhares de veículos elétricos do Modelo Y devido ao mesmo problema.

No entanto, alguns recalls foram resolvidos por meio de atualizações de software, incluindo mais de 360.000 veículos Tesla equipados com software Full Self-Driving que foram recolhidos em fevereiro por questões de segurança veicular e leis de trânsito.

Esta não é a primeira vez que o problema de descolamento do volante é relatado nos modelos Tesla EV. Mas esses incidentes não resultaram em um recall para os veículos afetados. A Tesla terá que cooperar com a NHTSA na investigação, e quaisquer correções ou recalls necessários serão decididos pela agência reguladora.

