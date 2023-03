Volga oferece EMPREGOS divulgados na região de Goiás e Pernambuco

A Volga é uma empresa que está em processo de evolução e transformação e possui uma história de destaque. Neste momento, a empresa abriu vagas de empregos pelo Brasil e busca por profissionais talentosos para composição de uma nova equipe. Confira, a seguir.

Volga oferece EMPREGOS divulgados na região de Goiás e Minas Gerais

A Volga foi fundada no Brasil e trabalha na fabricação e distribuição de painéis elétricos, automação de alta e média tensão, barramentos blindados, instalações e entre vários outros serviços. Atualmente sua equipe é composta por mais de 500 pessoas, todos especializados e focados em entregar o melhor aos seus clientes.

Com uma história de se orgulhar, a empresa entrega serviços e produtos seguindo os mais rigorosos requisitos técnicos e um alto padrão de qualidade. A Volga é fiel aos seus valores e prioriza o recrutamento de pessoas comprometidas e talentosas para fazer parte do time. Confira, a seguir, os empregos disponíveis nesta data.

Asisten. de Marketing – Goiás:







Desenvolved. de Automação – Aparecida de Goiânia/GO;







Auxili. de Automoção – Recife/PE;







Pessoa Orçamentista – Recife/PE;







Auxili. de Projet. Elétricos – Recife/PE;







Engenhe. Eletricista – Goiás;







Técn. em Oferta (Eletrotécn.) – Aparecida de Goiânia/GO;







Estagiário de Engenh. Elétrica – Goiás.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Os participantes interessados em realizar inscrição e concorrer ao processo seletivo, é só seguir as instruções mencionadas no site 123 empregos. Em seguida, basta acessar o link disponível e encaminhar um currículo para a companhia analisar.

