‘Vou colocá-los em primeiro lugar’: o CEO do YouTube, Neal Mohan, compartilha sua maior prioridade

A plataforma de compartilhamento de vídeos do Google, o YouTube, está pronta para apresentar novos recursos de IA generativa que permitirão aos criadores de conteúdo gerar cenários de filmes fantásticos e trocar virtualmente de roupa em seus vídeos. Esse movimento ocorre quando o Google pretende alcançar concorrentes como OpenAI e Microsoft, que já lançaram seus próprios produtos de IA para os consumidores.

Neal Mohan, CEO do YouTube, escreveu em sua primeira comunicação à comunidade do YouTube desde que assumiu seu cargo no mês passado que “o poder da IA ​​está apenas começando a surgir de maneiras que reinventarão o vídeo e tornarão possível o aparentemente impossível”. Ele acrescentou que os criadores do YouTube poderão se beneficiar dos recursos generativos da IA ​​nos próximos meses.

“Criadores e artistas são o coração do YouTube e continuarei a colocá-los em primeiro lugar”, disse Mohan em um post no blog.

O Google, dono da Alphabet Inc., está sob pressão para lançar produtos generativos de IA, especialmente aqueles que podem gerar respostas de texto detalhadas ou criar novas imagens com base em dados ingeridos da Internet e de outras fontes digitais. Apesar de ser vista como pioneira na pesquisa de IA, alguns críticos afirmam que a empresa demorou a lançar suas próprias ferramentas e serviços prontos para uso público.

Em contraste, seus rivais lançaram recentemente produtos populares de IA, como o ChatGPT da OpenAI e o chatbot Bing AI da Microsoft, embora haja preocupações de que as conversas e scripts que eles geram possam às vezes ser imprecisos, beligerantes ou bizarros.

O Google também anunciou seu próprio concorrente do ChatGPT, chamado Bard, em fevereiro. Isso ocorre em meio a uma desaceleração de anúncios digitais e especulações de que os chatbots com inteligência artificial podem atrapalhar o principal negócio de pesquisa na Internet da empresa. A empresa declarou um “código vermelho” no ano passado, logo após o lançamento do ChatGPT, levando seus engenheiros de IA a buscar uma resposta.

No entanto, Mohan, do YouTube, sinalizou que o Google manterá sua cautela. Ele enfatizou em sua mensagem para a comunidade do YouTube que a empresa desenvolveria seus recursos generativos de IA “com proteções ponderadas” e garantiria “proteções para adotar essa tecnologia com responsabilidade”.

