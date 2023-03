Walt Harris prevê que companheiro de equipe Jon Jones finalize Ciryl Gane em dois rounds no UFC 285: ‘Ele está 100% melhor’

Há apenas um punhado de pessoas que têm uma ideia de como é a versão peso-pesado de Jon Jones com seu conjunto de habilidades atual, e Walt Harris é um deles.

Jones enfrenta Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​do UFC na luta principal do UFC 285, que acontece neste sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Harris foi chamado para trabalhar com Jones antes da primeira luta do ex-campeão dos meio-pesados ​​em mais de três anos, e Harris ficou impressionado com o que viu nos últimos dois meses.

“Quero dizer, ele é o maior”, disse Harris ao MMA Fighting. “Ele fez os ajustes, na minha opinião pessoal, tão bem quanto você pode fazer. Ele treinou powerlifting por esses três anos, ele não estava apenas sentado em seu rabo. Ele é tão forte. Ele tem todas as habilidades, ainda se move da mesma forma, ele é apenas um peso pesado agora.

“O cardio dele é ridículo, e só de estar no tatame com ele todos os dias, estou aprendendo muito com ele.”

A luta mais recente de Jones foi uma polêmica vitória por decisão sobre Dominick Reyes no UFC 247 em fevereiro de 2020. Antes disso, “Bones” teve outra luta super apertada contra Thiago Santos no UFC 239 sete meses antes, vencendo por decisão dividida contra Santos – que machucou gravemente o joelho esquerdo e torceu o joelho direito reparado cirurgicamente durante o caso de cinco assaltos.

Jones disse recentemente que parte do motivo de sua mudança para o peso-pesado teve a ver com não ter nenhum “medo” de suas lutas até 90 quilos, e que ele não se sentiu desafiado. Agora que Harris viu Jones em ação na academia, ele entende de onde veio Jones.

“Ele está 100% melhor [than he was before]”, explicou Harris. “Eu acho que ele é mais saudável. Ele está mais focado agora do que nunca porque é um desafio diferente. Heavyweight é um jogo de bola diferente. Ele venceu todo mundo em 205, ficou entediado com isso. Agora é hora de um novo desafio, e acho que ele está pronto para isso. Temos uma sala cheia de assassinos todos os dias pressionando-o. Ele só parece bom, cara. Acho que ele vai surpreender muita gente.

“Uma coisa é vê-lo lutar na TV e depois treinar com ele, é tipo, ‘Que diabos?’ Ele é rápido, explosivo e muito inteligente. Quando você está fazendo um movimento, ele já tem um contador para isso. Ele é o melhor por um motivo, e acho que no peso pesado, todas essas coisas serão acentuadas. A maioria dos pesos pesados ​​não treina como ele vem treinando nos últimos 12, 13 anos de sua carreira, e nós estamos em elevação também, então o cardio dele está em um nível totalmente diferente.

“Às vezes fica frustrante”, Harris continuou brincando. “Às vezes, estou pronto para sair do tatame depois de uma sessão difícil e ele quer trabalhar mais, sabe? Mas é a mentalidade de campeão que ele tem.”

Enquanto os fãs e especialistas dividem a luta, muitos acreditam que Gane terá vantagem na trocação, enquanto Jones terá a vantagem se a luta for para o tatame. Mas também há mistério em torno de Jones porque ele não compete há muito tempo.

Aos olhos de Harris, Jones coletará dados quando a luta começar a tomar forma, então ele levará a luta para onde quiser – mesmo que isso signifique enfrentar o atleta ex-interino de igual para igual. campeão dos pesos pesados.

“Ele está certo com sua trocação”, disse Harris. “Ele esteve lá com os melhores atacantes em 205, então não vai haver um movimento ou uma velocidade para a qual ele não esteja preparado. Jon vai poder levar a luta para onde ele quiser, algo que ele faz melhor do que ninguém. Se ele quiser atacar com Ciryl, ele o fará. Ele pode fazer tudo, e não acho que Ciryl será algum tipo de quebra-cabeça que ele não consiga resolver. Ele fará Ciryl lutar sua luta.

“Mas ele está mais esperto do que antes, está mais maduro agora do que nunca. Eu já vi, passo muito tempo com ele fora dos tatames. Vendo onde ele está mentalmente, eu estou te dizendo, ele é um lutador diferente agora. No final das contas, ele vai lá para vencer a luta. Ele entrará lá, descobrirá e levará aonde for necessário.

“Acho que Jon o derrota no segundo round, se não no primeiro.”

Harris disse que trabalhar com Jones ajudou a levá-lo ao limite em seu próprio retorno ao octógono. O jogador de 39 anos caiu três seguidas e não competiu desde a derrota por nocaute técnico para Marcin Tybura em junho de 2021, mas sabia que precisava tirar uma folga.

Harris teve que lidar com muitas coisas emocionalmente, principalmente com a trágica perda de sua enteada Aniah Blanchard, que foi assassinada aos 19 anos em outubro de 2019. Em novembro, um suspeito de 32 anos foi indiciado por um grande júri em acusações de homicídio capital durante um sequestro, homicídio capital durante um roubo e homicídio capital envolvendo uma vítima em um veículo. Esse suspeito enfrenta a pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, para cada acusação individual.

Harris agora está pronto para retornar ao octógono e tem como alvo junho para fazê-lo. Ele começou a considerar um retorno há alguns meses, mas quando Jones o chamou para ajudar na preparação para sua estreia no peso pesado, Harris estava oficialmente fora do muro e de volta ao jogo.

“Significou tudo, cara”, disse Harris sobre a ligação de Jones. “Esta é uma grande oportunidade para ele, e [also] é o meu retorno, então por que não voltar com o melhor de todos os tempos?