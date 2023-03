Wama Diagnóstica ABRE VAGAS; Saiba mais!

A Wama Diagnóstica, empresa que tem como missão o desenvolvimento de métodos e equipamentos para laboratórios de análises, tendo como objetivo maior o de se tornar uma das empresas líderes em testes diagnósticos, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, confira mais sobre as vagas abertas:

Commercial Export Manager – São Carlos e Remoto – SP – Pessoa jurídica;

Executivo Comercial – Região Norte – São Carlos – Pessoa jurídica: Planejar e reestruturar rede de vendas locais e regionais; Criar novos negócios e aberturas para os produtos WAMA na região. Elaborar relatórios semanais de desempenho; Conduzir negociações com distribuidores e grandes laboratórios da região;

Gerente de Comércio Exterior – São Carlos – SP – Pessoa jurídica;

Técnico de Laboratório – São Carlos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Wama Diagnóstica e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a Wama Diagnóstica, é válido frisar que, a companhia surgiu em 1991 a partir de um grupo com mais de 60 anos de experiência em diagnóstico laboratorial.

Além disso, a Wama é consolidada no mercado brasileiro como uma companhia voltada à pesquisa, desenvolvimento e produção de kits e reagentes para diagnóstico laboratorial, em especial imuno-diagnóstico. A Wama é a única empresa brasileira que detém a tecnologia para a fabricação de testes imunocromatográficos e de produção de tiras de urina.

Por fim, principal evolução da Wama é sua capacidade de estar atenta e acompanhar as mudanças do mercado, na melhoria da saúde e qualidade de vida, buscando através de constante inovação e permanente qualidade de seus produtos.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!