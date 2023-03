Warriors dominam o Suns por 123 a 112 e conquistam a 8ª vitória consecutiva em casa

Klay Thompson marcou 33 de seus 38 pontos no primeiro tempo, Stephen Curry somou 23 pontos, sete rebotes e cinco assistências, e o Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns por 123 a 112 na noite de segunda-feira.

Jordan Poole fez 20 pontos e seis assistências fora do banco para o atual campeão. Kevon Looney ajudou o Warriors a vencer seu oitavo jogo consecutivo em casa e o 12º de 13 com nove pontos, 10 rebotes e cinco assistências. Golden State está 29-7 em casa, mas 7-26 na estrada.

Devin Booker marcou 32 pontos e Deandre Ayton fez 27 pontos e 12 rebotes para o Suns, que reagiu após o intervalo para torná-lo interessante.

O 3 de Josh Okogie com 4:59 restantes no terceiro puxou o Phoenix para 85-81 e seu retrocesso um minuto depois fez 87-84 antes de Curry e companhia entrarem novamente.

As coisas esquentaram nos minutos finais, quando JaMychal Green e o ex-armador do Warriors, Damion Lee, receberam uma dupla técnica a 1:12 do fim.

Kevin Durant novamente perdeu o confronto com seu ex-time com os torcedores presentes em San Francisco, perdendo o terceiro jogo consecutivo para o Suns por causa de uma torção no tornozelo esquerdo. A multidão do Golden State Chase Center ainda não foi capaz de reconhecer a estrela que levou os Warriors a um par de títulos e conquistou as honras de MVP das Finais da NBA em 2017 e 18.

Durant jogou pelo Brooklyn no Chase Center em fevereiro de 2021, durante o período de pandemia, quando nenhum espectador era permitido.

“É uma loucura. É insano”, disse o técnico do Warriors, Steve Kerr, sobre Durant ainda não ter sido recebido pela torcida de San Francisco.

Chris Paul contribuiu com 11 pontos e 11 assistências para o Phoenix, vindo de uma derrota por 128-119 para o Sacramento, líder da divisão, em casa no sábado, que quebrou uma seqüência de quatro vitórias consecutivas.

O Suns venceu os quatro confrontos anteriores com o Golden State, incluindo três consecutivos na série da temporada, perdendo a chance de varrer todos os quatro confrontos pela primeira vez desde 2010-11.

Draymond Green jogou 30 minutos e deu um slam oportuno com as duas mãos no início do quarto, depois de torcer o tornozelo direito durante a vitória de sábado na prorrogação contra o Bucks. Ele teve três bloqueios e um par de roubos de bola para ir com seis rebotes, quatro pontos e quatro assistências.

O Golden State avançou por 43-21 depois de acertar 72,7% no primeiro quarto, com Thompson e Curry acertando 7 de 9 combinados em 3s.

Phoenix ficou para trás com pressa para os Warriors, que correram à frente por 29-12 antes de um tempo limite do Suns com 3:21 restantes no primeiro. JaMychal Green marcou sete pontos no período.

TIP-INS

sóis: Além de Booker começando 3 de 5, o resto do Suns acertou 5 de 16 no período de abertura frio. O Warriors marcou oito pontos em seis viradas do Phoenix.

guerreiros: G Gary Payton II, adquirido do Portland no prazo final de negociação do mês passado, mas ainda não jogou em seu retorno ao Warriors, foi reavaliado e mostrou estar progredindo de uma lesão na coxa direita decorrente de uma cirurgia muscular na entressafra. Ele começou o trabalho na quadra e continuará fazendo mais nos próximos dias com outra avaliação marcada para 10 dias. “Definitivamente há esperança e otimismo de que ele possa jogar em algum momento”, disse Kerr. … F Andrew Wiggins perdeu seu 12º jogo consecutivo lidando com um assunto de família. … F Jonathan Kuminga foi eliminado pelo terceiro jogo consecutivo com uma torção no tornozelo direito. … O contrato de 10 dias de G Lester Quinones expirou no domingo, mas Kerr espera uma decisão sobre seu status em breve.

A SEGUIR

sóis: Hospede o Bucks na noite de terça-feira para concluir.

guerreiros: Abra uma viagem de cinco jogos no Clippers na noite de quarta-feira, tentando acabar com uma derrapagem de oito jogos na estrada.