Westinghouse lança nova linha de smart TV na Índia; verificar preço, outros detalhes

A Westinghouse TV, uma empresa de eletrônicos de consumo com sede nos Estados Unidos, lançou modelos de TV de 24, 40 e 55 polegadas na Índia. Os modelos de 24 e 40 polegadas foram apresentados na recém-lançada série Pi e o modelo de 55 polegadas na série Quantum em 8 de março, exclusivamente na Amazon. A Westinghouse TV entrou no mercado indiano em outubro de 2021 com um contrato de licenciamento exclusivo com o fabricante de TV indiano Super Plastronics Pvt Ltd (SPPL). A SPPL também é a licenciada oficial da marca e fabricante das TVs Kodak e Thomson na Índia. Além da fabricação em Noida, ela investiu em uma fábrica de TV totalmente automatizada em Hapur, Uttar Pradesh.

Com preço de Rs 6.999, a smart TV de 24 polegadas estará pronta para HD, mas não comprometerá as portas de conectividade. Ele abrigará 2 conectores HDMI junto com 2 portas USB. Além disso, ele também terá alto-falantes duplos de disparo inferior de 20W. A TV oferecerá acesso a uma variedade de aplicativos e jogos por meio da Google Play Store, como YouTube, Prime Video, Sony Liv e Zee5. A TV terá 512 MB de RAM e 4 GB de armazenamento.

A TV de 40 polegadas custa Rs 13.499. Esta smart TV terá resolução Full HD, mas compartilhará recursos semelhantes, incluindo 2 portas HDMI, 2 portas USB e alto-falantes duplos de 30 W com saída de áudio digital. A empresa também afirma que os modelos possuem Filtro Digital de Ruído e Painel A+ com brilho de até 300 Nits.

Além das duas TVs, a empresa também está lançando o modelo de TV Quantum de 55 polegadas. Esta Android TV contará com uma tela DLED com resolução 4K Ultra HD (3840×2160). Esta smart TV Android terá 3 portas HDMI junto com 2 portas USB, filtro de ruído digital, processador A35 * 4 (chipset) com 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento integrado para download de aplicativos. O modelo de 55 polegadas custa Rs 29.999.

O mercado de TVs inteligentes da Índia foi avaliado em US$ 9,88 bilhões em 2022 e deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 16,7% de 2023 a 2030, de acordo com a Grand View Research. O crescimento do mercado de TV é impulsionado pelo aumento da renda disponível, aumento dos serviços OTT e conectividade com a Internet nas áreas rurais, motivando a população rural a atualizar as TVs. Olhando para o potencial do segmento de smart TV na Índia, marcas como Xiaomi, Realme, Hisense e até produtos premium da LG e Samsung entraram no mercado indiano.