WhatsApp apresentará novo recurso que permite aos usuários silenciar chamadas de números desconhecidos

O WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas de propriedade da Meta, está trabalhando em um novo recurso que permitirá aos usuários silenciar chamadas de números desconhecidos. A previsão é de que o recurso seja lançado nos próximos meses, trazendo alívio aos usuários que estão cansados ​​de receber chamadas não solicitadas de números desconhecidos.

“O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que permite aos usuários silenciar chamadas de números desconhecidos e ainda mostrá-los na lista de chamadas e na central de notificações, para uma futura atualização do aplicativo”, segundo WABetaInfo.

De acordo com um relatório recente, o recurso estará localizado nas configurações do aplicativo e, uma vez ativado, as chamadas de números desconhecidos serão automaticamente silenciadas. As chamadas ainda aparecerão na lista de chamadas e na central de notificações, mas os usuários não serão incomodados por elas. O recurso será particularmente útil para reduzir chamadas de spam, que se tornaram um grande problema nos últimos anos.

Atualmente, o WhatsApp oferece a opção de bloquear e denunciar chamadas de spam, mas a capacidade de silenciar chamadas de números desconhecidos fornecerá aos usuários uma camada adicional de proteção. O recurso ainda está em desenvolvimento e será lançado em uma futura atualização do app.

Além do novo recurso de silenciar chamadas, o WhatsApp também está trabalhando na reformulação de seu menu de anexos para iOS. O novo menu de anexos será semelhante ao já disponível no WhatsApp para Android, proporcionando aos usuários uma experiência consistente em diferentes plataformas. O recurso ainda está em desenvolvimento, mas espera-se que seja lançado em uma futura atualização do aplicativo.

