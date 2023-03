WhatsApp lança função de criar figurinhas sem precisar de outro aplicativo

No início deste ano, a versão do WhatsApp para iOS 16 ganhou a função que permite arrastar e soltar imagens, vídeos e documentos de outros aplicativos para uma conversa no mensageiro. Além disso, a função também pode ser usada para criar figurinhas.

De acordo com o portal Wabetainfo, a atualização no sistema iOS permite novas formas de uso da funcionalidade, como criar figurinhas de forma prática a partir das imagens que são arrastadas para a conversa.

Isso porque, é possível arrastar uma imagem e, em seguida, recortar apenas o elemento que deseja criar a figurinha. Após o recorte, basta enviar o arquivo em uma conversa no WhatsApp para que seja convertido automaticamente e, por fim, salvá-lo na coleção.

A nova função já está disponível para os usuários do app com sistema iOS 16 (23.3.77). Caso ainda não tenha sido liberado, é necessário que o usuário atualize o WhatsApp no App Store.

WhatsApp lança nova função

Recentemente, o WhatsApp lançou uma nova ferramenta, chamada de Comunidades. A saber, o recurso já havia sido anunciado em 2022, no entanto, devido a fase de testes e o período eleitoral no país, só foi lançado neste ano.

De acordo com o mensageiro, a nova função das Comunidades permite que os usuários criem até 50 “salas” diferentes. Cada uma das salas pode obter até 5 mil participantes.

Comunidades do WhatsApp

A princípio, de acordo com o WhatsApp, a função Comunidades será lançada gradualmente, até que todos os usuários recebam a nova ferramenta no aplicativo.

É importante salientar que a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, informou que as Comunidades foram criadas com o objetivo de conectar pessoas a instituições, como escolas, clubes e empresas de modo geral.

A finalidade é que os usuários utilizem as Comunidades para discutirem temas específicos, em temas de suas preferências. Portanto, os administradores dessas salas poderão mandar mensagens para todos os grupos e deletar conteúdos quando quiserem.

É importante salientar que apenas o criador de cada comunidade poderá enviar mensagens aos grupos em que é administrador. Com o objetivo de evitar o envio abusivo de conteúdos e até mesmo Fake News, o gerenciador só poderá repassar uma mensagem a um grupo por vez.

Como criar uma Comunidade?

Quem já possui a nova ferramenta, pode criar uma Comunidade de forma simples e rápida no WhatsApp.

Caso tenha Android, aperte o botão verde, que fica no quadrante inferior da sua tela. Se usar iOS, basta tocar sobre o ícone de iniciar uma conversa, que fica na parte de cima da tela;

Clique na opção “Nova comunidade”. Será necessário ir em “Começar” apenas na primeira vez;

Crie o nome da sua comunidade, escreva uma descrição e adicione uma foto de perfil;

Agora, toque no ícone da flecha verde, se usar Android, ou aperte em “Seguinte”, se estiver com iOS;

Inclua seus grupos já existentes de conversa na comunidade criada ou crie novos grupos para depois adicioná-los;

Antes de finalizar, confirme todas as informações e a lista de grupos.