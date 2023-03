Whatsapp: Novas mudanças nas Fotos, Mensagens e Áudios caem como uma SURPRESA para os brasileiros

Com muita recorrência o WhatsApp recebe atualizações para melhor atender os seus usuários. Na prática, o mensageiro procura se manter no topo entre os aplicativos de comunicação.

Neste sentido, confira duas grandes inovações que já foram detectadas pelo site WABetaInfo, especializado na plataforma de mensagens.

Veja como elas vão funcionar.

Fotos com maior qualidade

Quando um usuário envia uma imagem ou ilustração para um de seus contatos, o WhatsApp compacta o arquivo fazendo com que há uma perda instantânea de sua qualidade.

Com a nova função, os usuários poderão escolher como querem enviar o arquivo de imagem: “Qualidade Normal” ou “Qualidade Alta”. Outra novidade é que, em breve, será possível enviar até 100 fotos de uma única vez.

Transformar áudios em textos

Também está sendo testado na versão beta do WhatsApp, um recurso que transforma áudios em textos. Sem dúvidas, esta ferramenta será uma das principais inovações que a Meta pode incluir dentro do seu aplicativo.

No entanto, até que a função seja liberada para o público geral do mensageiro, é possível usar um aplicativo alternativo para realizar a função. Veja como a seguir.

Aplicativo ViraTexto

O ViraTexto é um recurso oferecido pelo Take Blip disponível dentro do próprio aplicativo de mensagens. Ele funciona como um contato comum no mensageiro, de forma que seja possível enviar áudios. Desse modo, ele responde os áudios transcritos em textos.

Além disso, é importante frisar que a utilização da ferramenta é gratuita, no entanto, aceita apenas áudio com até 4 minutos de duração. Inclusive, este é um aplicativo que pode ser acessado apenas com mensagens de voz faladas em português.

Veja o passo a passo para transformar áudio em texto dentro do WhatsApp:

Adicione o número (31) 97228-0540 como contato no WhatsApp; Inicie uma conversa com o chatbot (pode ser por áudio ou texto); Leia atentamente os termos de uso do serviço; Para prosseguir, toque em “Concordo”; Envie ou encaminhe áudios para receber a transcrição.

Outras plataformas que oferecem o mesmo serviço são: Voiceguru e o Transcriber, ambas disponíveis para Android e iOS.

Mensagens fixas do WhatsApp

Por fim, também muito em breve, será possível deixar mensagens fixadas em conversas privadas ou em grupos. A intenção é facilitar o acesso a informações mais relevantes, considerando que muitas vezes o fluxo de mensagens é alto.

Com a novidade, quando mensagem é fixada, ela passa a ficar visível para todos os contatos da conversa. Desta forma, fica muito mais fácil encontrar uma informação importante dentro do fluxo de postagens, seja no chat privado ou em grupos.

De forma geral, a funcionalidade permitirá que a comunicação seja mais assertiva, uma vez que não haverá desculpa em caso de desencontro a informação destacada na conversa. Isso porque, a mensagem será vista em destaque por todos os envolvidos.

Lembrando que o recurso está em fase de teste. Sendo assim, o aplicativo de mensagens ainda não confirmou quando a funcionalidade estará disponível para todos os usuários.