WhatsApp testa recurso que os “adms” de grupos vão amar

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais utilizados no mundo, especialmente no Brasil. Na plataforma, é possível organizar grupos com amigos, colegas de trabalho e até mesmo com membros da família.

Recentemente, o site WABetaInfo divulgou que o mensageiro está preparando uma novidade relacionada aos grupos. Os administradores podem ativar a opção de aprovar usuários que desejam entrar no grupo.

Sendo assim, quando a configuração estiver ativada, o interessado só conseguirá adentrar no grupo depois que sua solicitação for aprovada. No entanto, caso a opção não seja habilitada, qualquer pessoa poderá entrar no grupo do mensageiro.

Função de silenciar chamadas desconhecidas

O site WABetaInfo também descobriu na mais nova versão do WhatsApp Beta um recurso que permitirá silenciar chamadas de números desconhecidos. A nova ferramenta trará diversas vantagens, como reduzir interrupções e não ser incomodado por chamadas de spam.

O lançamento vem junto a implementação das Comunidades, uma vez que alguns usuários estão reclamando por estarem sendo abordados por números desconhecidos que fazem parte da comunidade. Assim, a funcionalidade prevê a diminuição dos incômodos.

De acordo com o portal, o novo recurso ficará na seção de configurações. Desse modo, para utilizá-la, será necessário fazer a ativação. Com a ferramenta já habilitada, as chamadas indesejadas só ficarão listadas nas chamadas e no centro de notificações.

Contudo, é importante frisar que a nova funcionalidade para silenciar números desconhecidos ainda está em desenvolvimento e não foi disponibilizada para os usuários beta. Portanto, caso não sejam encontrados problemas graves, ela será liberada para testes.

Transcrição de áudios para textos

Uma função que será muito útil para os usuários do WhatsApp está perto de ser lançada. Em breve, estará disponível a ferramenta de transcrição de notas de voz para textos. Desse modo, quem não quiser ouvir as mensagens de áudios, por ser muito longas inclusive, poderão convertê-las em mensagens de texto.

De acordo com o WABetaInfo, o recurso já está em fase de desenvolvimento. Em resumo, a transcrição dos áudios será feita de forma automática, dentro do próprio aplicativo. Além disso, será possível fazer a conversão para outros idiomas, no entanto, será preciso baixá-los como adicionais e incluí-los na plataforma de mensagens.

Contudo, vale ressaltar que a opção de reprodução do áudio ainda será padrão no WhatsApp. Sendo assim, a função de transcrição deve ser ativada pelo usuário após selecionar o áudio que queira ler. Ademais, por ainda estar em desenvolvimento, não há previsão de lançamento para todos os usuários do mensageiro.

WhatsApp Pay ganha mais formas de pagamento

O Banco Central (BC) autorizou que o WhatsApp Messenger liberasse aos seus usuários a opção de fazer pagamentos com o cartão de crédito, débito e pré-pago pelo aplicativo. Com a novidade, será possível efetuar pagamentos diretamente para empresas sem sair da plataforma de mensagens.

O serviço de pagamentos do mensageiro, o WhatsApp Pay, foi liberado em 2021. No entanto, até o anúncio, só eram permitidas transferências entre pessoas físicas. Em nota, o BC informou que “não há mais impedimentos regulatórios para a realização de transações de compra com cartão de crédito, de débito e pré-pago por meio do WhatsApp (P2M)”.

De todo modo, as possibilidades só devem estar disponíveis no próximo mês. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, comemorou a liberação e disse estar ansioso para a atualização do serviço no mensageiro. Segundo Guilherme Horn, representando da empresa na América Latina, a novidade vai simplificar a relação entre empresas e clientes.