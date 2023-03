WhatsApp vai acabar com os ‘grupos fantasmas’; conheça a solução

Como sempre, o WhatsApp sai na frente no quesito atualização do aplicativo. A novidade da vez promete a possibilidade de criar grupos que têm data para expirar. Desse modo, após um determinado período (estipulado pelos administradores), o grupo será excluído automaticamente.

O novo recurso está sendo testado na versão beta do mensageiro para iOS. Ainda não há informações sobre a adaptação da funcionalidade para o sistema Android. A novidade será bastante útil no caso de grupos criados para fins específicos, como para a organização de um evento, seja do trabalho ou entre amigos.

Transcrição de áudios para textos

Uma função que será muito útil para os usuários do WhatsApp está perto de ser lançada. Em breve, estará disponível a ferramenta de transcrição de notas de voz para textos. Desse modo, quem não quiser ouvir as mensagens de áudios, por ser muito longas inclusive, poderão convertê-las em mensagens de texto.

De acordo com o WABetaInfo, o recurso já está em fase de desenvolvimento. Em resumo, a transcrição dos áudios será feita de forma automática, dentro do próprio aplicativo. Além disso, será possível fazer a conversão para outros idiomas, no entanto, será preciso baixá-los como adicionais e incluí-los na plataforma de mensagens.

Contudo, vale ressaltar que a opção de reprodução do áudio ainda será padrão no WhatsApp. Sendo assim, a função de transcrição deve ser ativada pelo usuário após selecionar o áudio que queira ler. Ademais, por ainda estar em desenvolvimento, não há previsão de lançamento para todos os usuários do mensageiro.

Função de silenciar chamadas desconhecidas

O site WABetaInfo descobriu na mais nova versão do WhatsApp Beta um recurso que permitirá silenciar chamadas de números desconhecidos. A nova ferramenta trará diversas vantagens, como reduzir interrupções e não ser incomodado por chamadas de spam.

O lançamento vem junto a implementação das Comunidades, uma vez que alguns usuários estão reclamando por estarem sendo abordados por números desconhecidos que fazem parte da comunidade. Assim, a funcionalidade prevê a diminuição dos incômodos.

De acordo com o portal, o novo recurso ficará na seção de configurações. Desse modo, para utilizá-la, será necessário fazer a ativação. Com a ferramenta já habilitada, as chamadas indesejadas só ficarão listadas nas chamadas e no centro de notificações.

Contudo, é importante frisar que a nova funcionalidade para silenciar números desconhecidos ainda está em desenvolvimento e não foi disponibilizada para os usuários beta. Portanto, caso não sejam encontrados problemas graves, ela será liberada para testes.