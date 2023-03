Will Smith ficou envergonhado após o especial de Chris Rock na Netflix, por relatório

Adepois de Chris RockNetflix especial “Indignação seletiva” estreou, não faltam reportagens sobre isso online, incluindo uma que diz Will Smith ficou envergonhado e magoado com a controvérsia de seu tapa no comediante no Oscar foi reativado um ano depois.

Enquanto o Prêmios da Academia abordagem, todos se lembram das ações de ferreiro durante a edição de 2022 do programa.

“Will está envergonhado e magoado com o que Chris disse sobre ele e sua família em seu especial da Netflix. Ele não assistiu, mas teve pessoas que lhe contaram o que Chris disse”, continuou a fonte, acrescentando que ‘Will e Jada têm visto comentários sobre isso”, está sendo reivindicado pelo Entertainment Tonight por meio de uma de suas fontes.

Chris Rock gostaria que Will Smith desistisse

Will Smith supostamente gostaria de Chris Rock deixar o assunto de lado, principalmente depois de ter demonstrado remorso e se desculpado publicamente pelo assunto.

“Will se desculpou com Chris e gostaria que Chris deixasse para lá”, também foi afirmado pela Entertainment Tonight.

O Academia de Artes e Ciências Cinematográficas colocou uma “equipe de crise” para evitar um incidente como o que Will Smith e Chris Rock como protagonistas.

Jimmy Kimmel será o anfitrião e emitiu um aviso

Jimmy Kimmel será o apresentador do Oscar deste ano e durante uma entrevista com Repórter de Hollywood, emitiu um aviso para todos na cerimônia, bem, todos, exceto para A rocha.

“Se alguém sobe no palco e me dá um tapa? Bem, eu os avalio, e, se eu for maior do que eles, eu bato neles na televisão. E se for o Rock, eu corro. Bem , o que quer que eu diga sobre isso, vai ter que ser ótimo, certo? Porque tanto já foi dito e há tanto foco nisso. Obviamente não quero fazer todo o monólogo sobre isso, mas seria ridículo sem falar nisso.”