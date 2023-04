Wimbledon suspende proibição de russos e permite que eles joguem como neutros

russo e bielorrusso os jogadores poderão competir em wimbledon como neutro atletas depois que o All England Club na sexta-feira reverteu sua proibição do ano passado.

Os jogadores devem assinar declarações de neutralidade e cumprir “condições apropriadas”, inclusive não expressando apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia.

“Isso foi incrivelmente decisão difícilnão levado de ânimo leve ou sem muita consideração para aqueles que serão afetados”, disse o presidente do All England Club, Ian Hewitt, em um comunicado.

Os jogadores não podem receber financiamento do russo ou estados bielorrussos, incluindo patrocínio de empresas operadas ou controladas pelos estados.

Campeão do Aberto da Austrália Aryna Sabalenka de jogadores da Bielorrússia e da Rússia Daniel Medvedev e Andrey Rublev estão entre os jogadores que podem retornar.

Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Dmytro Kuleba condenou a reversão como “imoral.” “A Rússia cessou suas agressões ou atrocidades? Não, é que Wimbledon decidiu acomodar dois cúmplices do crime. Peço ao governo do Reino Unido que negue os vistos aos seus jogadores”, escreveu Kuleba no Twitter.

Outros torneios de tênis permitiram que jogadores russos e bielorrussos competissem como atletas neutros – suas nacionalidades não estão listadas nas chaves, resultados oficiais ou gráficos nas transmissões de jogos pela TV. Mas, como em alguns outros esportes coletivos, a Rússia e a Bielorrússia não foram autorizadas a participar do torneio. Copa Billie Jean King ou Copa Davis pela Federação Internacional de Tênis.

“Também consideramos que o alinhamento entre os Grand Slams é cada vez mais importante no ambiente atual do tênis”, disse o All England Club.

As mesmas condições se aplicam aos torneios da Lawn Tennis Association usados ​​pelos jogadores como aquecimento em quadra de grama para o torneio de Grand Slam mais antigo do esporte.

Os torneios de tênis profissional feminino e masculino no ano passado impuseram multas pesadas ao LTA e ameaçaram cancelar seus torneios. O efeito de ser expulso dos passeios, disse o LTA, “seria muito prejudicial e de grande alcance para o jogo em nosso país.”

O ATP e WTA também respondeu à proibição do ano passado não concedendo pontos de classificação para Wimbledon – um movimento sem precedentes contra o prestigiado evento. “Houve uma reação forte e muito decepcionante de alguns órgãos dirigentes do tênis à posição assumida pelo All England Club e pelo LTA no ano passado com consequências que, se continuadas, seriam prejudiciais aos interesses dos jogadores, torcedores, The Championships e tênis britânico”, disse o clube.

O torneio de Wimbledon deste ano começará em 3 de julho. A final feminina está marcada para 15 de julho e a final masculina em 16 de julho.

Martina Navratilova, que conquistou um recorde de nove títulos de simples em Wimbledon, estava entre os a favor dessa mudança. Ela escreveu no Twitter: “como eu disse no ano passado, esta foi uma decisão ruim e estou feliz por ter sido revertida”.

O All England Club disse que as condições foram desenvolvidas por meio de conversas com o governo britânico, o LTA e “organismos internacionais interessados ​​no tênis.”

A declaração do clube descreveu “declarações pessoais do jogador”, mas não forneceu detalhes. A LTA disse que os jogadores e a equipe de apoio “serão obrigados a assinar declarações de neutralidade” semelhantes às usadas em outros esportes.

Em comunicado conjunto, a ATP e a WTA disseram estar satisfeitas com o resultado. “Foi necessário um esforço colaborativo em todo o esporte para chegar a uma solução viável, que protegesse a justiça do jogo”, disseram as turnês. “Esta continua sendo uma situação extremamente difícil e gostaríamos de agradecer a Wimbledon e à LTA por seus esforços para alcançar este resultado, reiterando nosso condenação inequívoca da guerra da Rússia contra a Ucrânia.”