Windows 12 alimentado por IA está chegando? Microsoft e Intel podem se unir para a próxima versão

Há rumores de que a Intel e a Microsoft estão se preparando para a próxima atualização do Windows 12. De acordo com o vazamento de hardware leaf_hobby, as CPUs de próxima geração da Intel, codinome Meteor Lake, suportarão o Windows 12.

Embora o tweet tenha sido excluído, há vários relatórios observando a menção de CPUs Intel Meteor Lake de 14ª geração com 20 faixas PCIe Gen5 e suporte para Windows 12 nos memorandos internos da Intel.

Embora a Microsoft não tenha anunciado nenhum plano para o Windows 12, parece que a empresa está procurando integrar recursos baseados em IA em versões futuras do Windows.

Foi sugerido que, para a Microsoft incorporar IA mais extensivamente em sua próxima versão do Windows, ela precisará colaborar estreitamente com parceiros de hardware como Intel e AMD para aprimorar chips capazes de processar cargas de trabalho de IA. Isso poderia esclarecer por que há relatos da Intel referenciando internamente um futuro Windows 12.

Espera-se que a Intel alcance a frente da IA ​​com o Meteor Lake, que será construído no nó Intel 4 (7 nm) da empresa e será seu primeiro design de “chiplet”, com corantes separados para os núcleos da CPU, gráficos integrados e entrada/ saída.

A AMD e a Intel estão em uma corrida para alcançar a Apple e seus mais recentes chips M2, que possuem um chip AI especializado capaz de lidar com 15,8 trilhões de operações por segundo, 40% a mais que o M1. A Apple emprega sua plataforma Core ML em MacBooks para executar modelos de aprendizado de máquina, agilizando tarefas como reconhecimento de voz e processamento de imagens. A plataforma Core ML usa o NPU dedicado, resultando em maior eficiência energética em oposição ao uso de CPU e GPU.

No ano passado, a Microsoft supostamente voltou a um ciclo de lançamento de três anos para o Windows, o que significa que a próxima versão principal do Windows pode ser lançada em 2024. Isso coincidiria muito bem com o lançamento de novas CPUs, e tanto a Intel quanto a AMD parecem estar se posicionando para capitalizar qualquer nova funcionalidade de IA no próximo lançamento.

