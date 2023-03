WR Allen Lazard assina um contrato de 4 anos com o New York Jets: ele jogará com Aaron Rodgers novamente?

Os jatos de Nova York ex assinado Green Bay Packers receptor largo Allen Lazard a um contrato de quatro anos sexta-feira.

Lazard se reúne com o coordenador ofensivo do Jets, Nathaniel Hackett, que trabalhou com o receiver na mesma função em Green Bay de 2019-21. Lazard também pode retornar ao quarterback Aaron Rodgersque disse no “The Pat McAfee Show” esta semana que pretende jogar pelo New York este ano após 18 temporadas em Green Bay.

A equipe não anunciou os termos, mas vários relatos da mídia dizem que o contrato de Lazard, de 27 anos, vale US$ 44 milhões – incluindo US$ 22 milhões garantidos.

Lazard twittou na noite de quinta-feira que ele e Hackett estavam jantando juntos, insinuando que a assinatura era iminente. Na quarta-feira, ele postou no Twitter uma despedida dos Packers e de seus fãs: “Foi uma honra representar o ‘G’ e balançar o verde e o ouro com cada um de vocês.”

Lazard está saindo de sua melhor temporada na NFL

O Lazard de 1,80m, considerado um excelente bloqueador como recebedor, está saindo de sua melhor temporada na NFL. Ele teve recordes pessoais de 60 recepções e 788 jardas de recepção para acompanhar seis touchdowns; em 2021, ele teve as oito melhores recepções de TD da carreira.

“Acho que objetivamente, muitas pessoas podem olhar para Allen Lazard e dizer, ele é um jogador muito bom, adoraríamos tê-lo em nosso time”, disse Rodgers no “The Pat McAfee Show”. “Qualquer um teria sorte de tê-lo no vestiário.”

Lazard foi contratado por Jacksonville como um agente livre irrestrito fora do estado de Iowa em 2018 e foi contratado por Green Bay fora do time de treino do Jaguars naquela temporada.

Depois de começar apenas 12 jogos em suas três primeiras temporadas, Lazard assumiu o papel de titular e desenvolveu um forte relacionamento com Rodgers ao iniciar 28 jogos nos últimos dois anos.

Em cinco temporadas da NFL, Lazard teve 169 recepções na carreira para 2.236 jardas e 20 touchdowns.