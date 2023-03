Xiaomi provoca Redmi smart TV com Fire OS, provavelmente exclusiva da Amazon

A Xiaomi, empresa chinesa de eletrônicos, está se preparando para lançar uma nova Redmi Smart TV na Índia e, pela primeira vez, contará com Fire OS. A empresa vem provocando o lançamento desta nova TV, e agora temos uma data oficial – 14 de março.

A Amazon criou um microsite dedicado para a nova TV, que contará com o Fire OS 7. A TV virá com um Smart Control Hub e um controle remoto individual, e a Xiaomi colaborou com a Amazon pela primeira vez para trazer esta experiência do Fire OS para seus clientes. Embora a Xiaomi tenha lançado principalmente suas TVs com Android TV OS, será emocionante ver como ela se sai com o Fire OS.

A listagem da TV sugere que ela terá um design sem moldura e uma construção metálica. Além disso, está confirmado que vem com suporte para Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth versão 5.0, Miracast e Apple AirPlay. Podemos esperar algumas especificações empolgantes nas partes visual e de áudio, tornando-o um pacote abrangente para os entusiastas do entretenimento.

A Xiaomi lançou anteriormente Smart TVs com Fire OS globalmente, sob a gama Xiaomi F2 TV. Esses modelos vêm em tamanhos de 43 polegadas, 50 polegadas e 55 polegadas e apresentam um design monobloco de metal. Eles suportam resolução de tela 4K Ultra, MEMC, HDR10, HLG, uma gama de cores DCI-P3 de 90% e 1,07 bilhão de cores, tornando-os opções impressionantes para quem busca uma experiência de visualização de alta qualidade.

O preço da TV ainda não foi revelado, mas a Xiaomi é conhecida por sua estratégia de preço acessível, então podemos esperar que tenha um preço razoável.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário