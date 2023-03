YG celebra 33º aniversário com Travis Scott, Offset, Saweetie e Mustard

YG fez seus famosos amigos do rap se vestirem com esmero em vermelho, sua cor favorita, quando ele comemorou seu 33º aniversário na noite passada … e não teve problemas para dançar a noite toda.

A lista de convidados estava lotada de celebridades… diddy filhos de cristão dar Justin Combs , A$AP Ferg , BIA , Nardo Wick ator de ‘Poder’ Chris D. Lofton ator de “Snowfall” Quincy Chad , Pusharos , Lenny S. ex-estrela da NFL Todd Gurley II dar Saweetie que tem sido visto com YG com mais frequência ultimamente.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Os dois veteranos do rap da Costa Oeste revelaram que são os próximos na fila para um álbum de colaboração repleto de estrelas no Rolling Loud California do último fim de semana.