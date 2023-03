A Zaraplast é uma das maiores provedoras de embalagens qualificadas presente em toda América Latina. Suas atividades chegam em diversas regiões do país e a empresa está em busca de novos profissionais para complementar o sucesso das suas atividades. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Zaraplast abriu novos EMPREGOS em São Paulo; veja os cargos

A Zaraplast está em busca de profissionais comprometidos com trabalho, que possuem um espírito de liderança e encaram desafios como novas oportunidades para se tornar um colaborador e auxiliar no desenvolvimento de suas atividades. Diante disso a companhia abriu novas oportunidades de empregos em caráter nacional e para diferentes cargos do mercado.

Estamos tratando de uma empresa que oferece a todos os seus colaboradores uma contratação modelo CLT, diversos benefícios e um ambiente de desenvolvimento e crescimento profissional. Confira, a seguir, os empregos disponibilizados.

Torneiro Mecânico. I – São Paulo;







Estagiário de Gerência Industrial – São Paulo;







Op. de Extrusão – Cabreúva/SP;







Téc. de Seguran. do Trab I – Cabreúva/SP;







Op. de Transpaleteira – Guarulhos/SP;







Téc. de Meio Ambien. I – Cabreúva/SP;







Op. De Laminação – Cabreúva/SP;







Téc. em Mecân. com Ênfase em Extrusão – São Paulo;







Aux. de Manuten. I – Cabreúva/SP;







Estagiário de Engenharia – Cabreúva/SP;







Bombeiro Industrial – Cabreúva/SP;







Programad. de Manuten. Júnior – São Paulo:







Auditor de Qualidade – Guarulhos/SP;







Op. de Empilhade. I – Santa Bárbara d’Oeste/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta realizar a inscrição através do link publicado no site 123 empregos.

