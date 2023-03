A Zaraplast, empresa especializada na produção e distribuição de embalagens altamente qualificadas, desenvolveu um novo processo seletivo e realizou a abertura de diversos empregos em várias regiões do Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Zaraplast anunciou vagas de emprego em diversas regiões do país

A Zaraplast é uma empresa inovadora, provedora de embalagens de alto padrão, que prioriza a excelência em seu custo-benefício, a segurança de seus produtos e o retorno sustentável. Trata-se de uma empresa que se destaca entre as maiores atuando em seu segmento em toda América Latina.

Para dar continuidade a sua trajetória e continuar sendo reconhecida pelos seus clientes pela sua inovação e sustentabilidade, a empresa possui uma equipe de colaboradores qualificados e talentosos e busca por novos profissionais para compor seu time. Confira, a seguir.

Ajud. de Almoxarifado – São Paulo;







Operad. de Extrusão Jr – Cabreúva/SP;







Colorista Jr – São Paulo;







Ajud. de Prepara. de Serviço – Cabreúva/SP;







Operad. de Laminação – São Paulo;







Controlad. de Materiais – São Paulo;







Ajud. de Produção – Guarulhos/SP;







Engenhe. de Desenvolvim. de Produto – São Paulo;







Ajud. de Tecelagem de Sacaira- Guarulhos/SP;







Operad. de Extrusão Balão – São Paulo;







Estágio no setor de Departam. Pessoal – Santa Bárbara d’Oeste/SP;







Auditor de Qualid. Jr – Cabreúva/SP;







Operad. de Corte e Rebobinamento Sênior – São Paulo.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para concorrer ao processo seletivo, os interessados devem realizar a sua inscrição através do link mencionado no site 123 empregos.

