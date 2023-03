Zoom demite o presidente Greg Tomb após apenas 10 meses no cargo

A Zoom demitiu seu presidente, Greg Tomb, que estava na empresa há apenas 10 meses. Tomb, um ex-funcionário do Google, receberá benefícios de rescisão de acordo com seus contratos de trabalho, pagos mediante “rescisão sem justa causa”, de acordo com um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários. Aparna Bawa, diretora de operações da Zoom, assinou o processo.

“Rescisão sem justa causa” é um termo legal que se refere a uma situação em que um funcionário é demitido de seu trabalho sem qualquer motivo ou causa específica e não está relacionado ao desempenho ou comportamento do funcionário. Isto significa que o empregador decidiu terminar a relação de trabalho por motivos alheios ao desempenho, conduta ou outras faltas do trabalhador. Nesses casos, o funcionário pode ter direito a receber certos benefícios de rescisão, de acordo com seu contrato de trabalho ou leis aplicáveis.

Quando Tomb ingressou na Zoom em junho de 2022, a empresa declarou em um documento da SEC que ele ganharia um salário-base anual de $ 400.000 com uma meta de bônus anual de 8%. O contrato de trabalho também incluiu uma concessão de ações de $ 45 milhões, que seria adquirida ao longo de quatro anos. Não está claro quem substituirá Tomb em seu cargo de presidente da Zoom, e um porta-voz da empresa disse que não tem planos de encontrar um substituto.

O perfil de Tomb no LinkedIn mostra que ele foi presidente da empresa de software SAP e do fornecedor de programação de computadores Vivido Labs. Ele também é membro do conselho da Pure Storage, uma empresa de tecnologia.

A rescisão da Tomb ocorre logo após o anúncio da Zoom, no início de fevereiro, de que estava demitindo cerca de 1.300 funcionários, o que representa 15% de sua força de trabalho. Eric Yuan, CEO e fundador da Zoom, assumiu a responsabilidade pelos erros e ações que levaram às demissões. Yuan disse que aceitaria um corte salarial de 98%, com seu salário para o ano definido em $ 10.000.

