10 Filmes para Estudar Sociologia: Uma Lista para Inspirar o Seu Pensamento Crítico

Filmes para estudar Sociologia: descubra quais são as sugestões que separamos para você

A matéria de sociologia está presente em diferentes questões de importantes provas nacionais, como, por exemplo, a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Assuntos que fazem parte dessa disciplina também estão presentes em vestibulares variados, com um destaque para o vestibular da UEL, da Unicamp, da Fuvest e da Unesp.

Dessa maneira, se você pretender conseguir alcançar um bom desempenho nas suas provas, é fundamental que você revise os tópicos de sociologia com frequência. E que tal fazer isso assistindo filmes?

Isso mesmo! Uma das maneiras mais eficientes de revisar conteúdos importantes para as provas do ENEM e vestibulares é por meio de filmes.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou uma lista com algumas sugestões de filmes que abordam importantes assuntos de sociologia que podem aparecer nas suas provas. Vamos conferir!

Capitão Fantástico

O filme Capitão Fantástico é muito conhecido e retrata diversos temas da sociologia. A narrativa do longa retrata a história de um pai que cria os seus filhos de forma isolada do resto da sociedade e, consequentemente, do capitalismo.

Você pode usar Capitão Fantástico para revisar diversos tópicos muito importantes para a sociologia, como o capitalismo na atualidade e o movimento hippie.

O senhor das moscas

O senhor das moscas é um filme de 1963 dirigido por Peter Brook e baseado no livro homônimo de William Golding.

O longa narra a história de alguns jovens que acabam ficando presos em uma ilha após um acidente de avião. Sem a supervisão de adultos, os jovens começam a viver segundo as próprias regras, testando os limites da moralidade e da violência.

Você pode refletir sobre temas como a formação de grupos sociais, a construção de identidades e a violência juvenil ao longo do filme.

A onda

A onda é um filme muito interessante que foi produzido no ano de 2008. A obra retrata uma experiência pedagógica realizada por um professor em uma escola de ensino médio.



O docente propõe aos seus alunos algumas atividades para que eles entendam o funcionamento de um regime totalitário. Contudo, a a experiência foge do controle e começa a gerar situações perigosas.

A narrativa do longa é muito interessante para quem quer entender e revisar temas como o autoritarismo e a manipulação de massas.

Diário de Motocicleta

Diário de Motocicleta é um filme de 2004 baseado nos diários de Che”Guevara, líder da Revolução Cubana.

Esse filme pode ser muito útil para os estudantes que querem revisar temas como a desigualdade social, a ideologia socialista e o capitalismo.

Moonlight – Sob a Luz do Luar

Esse filme, produzido no ano de 2016, retrata diversos momentos do quotidiano de um jovem negro nos Estados Unidos.

O enredo busca mostrar as dificuldades enfrentadas pelo garoto e o preconceito de muitas pessoas que convivem com ele. Moonlight aborda temas de importantes da sociologia, como os problemas urbanos, o racismo e a desigualdade social.

Eles não usam black-tie

Eles não usam black-tie é um filme brasileiro de 1981 dirigido por Leon Hirszman.

O longa narra o processo de luta dos trabalhadores de uma fábrica de tecidos em São Paulo por melhores condições de trabalho.

O filme é uma excelente fonte de conhecimento para quem quer entender mais sobre temas fundamentais da sociologia, como a luta de classes e a exploração da mão-de-obra dos operários.

O Show de Truman

No filme O Show de Truman, o protagonista Truman Burbank leva uma vida normal até descobrir que toda a sua vida é, na verdade, parte de um reality show.

O Show de Truman é um longa que aborda importantes temas como a Indústria Cultural, a alienação e a cultura de massa.