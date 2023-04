10 maneiras de corrigir problemas somente de SOS no iPhone 2023 (Guia de trabalho) ✅

A Apple nunca deixou de fornecer ótimos recursos para seus usuários do iPhone. Quer se trate de segurança ou qualquer outra coisa, a Apple sempre pensa no bem dos usuários do iPhone. Todos nós já ouvimos notícias diferentes sobre os recursos de emergência fornecidos pela Apple no iPhone.

O SOS Somente iPhone é um dos melhores recursos que podem ajudá-lo mesmo quando você não está em uma área de cobertura e não há dados móveis ou boa intensidade de sinal. No entanto, os usuários que estão recebendo o SOS ou SOS apenas no iPhone poderão entrar em contato com as autoridades envolvidas ou ligar para o 911.

Mas alguns usuários recebem o erro mesmo se estiverem na área de cobertura. Eles não conseguem descobrir por que isso está acontecendo com seus iPhones. Se você é um dos usuários do iPhone, não se preocupe, estamos aqui com as correções que você pode seguir no seu iPhone para resolver o SOS ou SOS apenas se ocorrer devido a algum erro.

Como corrigir problemas somente do SOS no iPhone

Muitos usuários do iPhone relataram obter o SOS apenas na barra de status do iPhone, mesmo que estejam na área de cobertura. Devido ao problema, os usuários não conseguem fazer chamadas telefônicas ou acessar dados móveis, o que não é possível corrigir o problema. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. Estamos aqui com as correções que ajudarão você a resolver o problema de SOS Somente iPhone. Então, vamos começar com as correções abaixo.

Ativar/desativar dados móveis

Os usuários que enfrentam SOS Somente iPhone deve tentar ligar e desligar os dados móveis para verificar se funciona na correção do problema. Quando você desliga os dados móveis e os liga novamente, o iPhone começa a estabelecer uma nova conexão com a rede. Portanto, se o SOS Only ocorrer devido a um erro de rede, ele será corrigido sem problemas. Para ativar/desativar os dados móveis, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Configurações no seu iPhone.

no seu iPhone. Selecione Dados móveis .

. Clique para desligar e então novamente ligá-lo.

Aguarde algum tempo para permitir que o iPhone crie conexões.

Verifique se o SOS Somente iPhone ainda está aparecendo na barra de status.

Alternar para outra rede compatível

Se você ainda está recebendo o SOS Somente iPhone notificação, há chances de você estar em uma área onde a rede escolhida para o iPhone não está disponível. Sugerimos que você altere as opções de dados de celular para outra rede. Para mudar para outra rede suportada, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Configurações no seu iPhone.

no seu iPhone. Vou ao Celular Opção.

Opção. Selecione Opções de dados celulares.

Selecione LTE do menu.

do menu. Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Se você não sabe, o 5G ainda está em desenvolvimento e estamos especulando que você está em uma área onde a força do sinal 5G é muito baixa, pelo que está recebendo o erro de SOS Only. Portanto, altere a rede suportada nas etapas acima e verifique se ela resolve o erro.

Ativar roaming de dados

Às vezes, a questão da SOS Somente iPhone também pode ocorrer se você estiver em um local/país diferente e não tiver iniciado o roaming de dados no seu iPhone. Isso geralmente ocorre quando você está viajando. Portanto, siga as etapas listadas abaixo para ativar o roaming de dados.

Abrir Configurações no iPhone.

no iPhone. Vá para Dados móveis .

. Selecione Opções de dados móveis .

. Clique para ativar o roaming de dados. Se já estiver ativado, então Desligue isso e ligá-lo de novo.

Agora, espere um pouco e verifique se o problema foi resolvido.

Desligue e ligue o iPhone

Há chances de que as configurações do iPhone estejam corretas, mas seu iPhone não pode procurar a rede devido a pequenos bugs ou outros problemas. Portanto, será melhor tentar reiniciar o iPhone. No entanto, no lugar da reinicialização, desligaremos o dispositivo e o ligaremos novamente.

Estamos fazendo isso porque muitos serviços e processos em segundo plano não são interrompidos corretamente se você reiniciar o dispositivo. Portanto, será melhor desligar e ligar manualmente o iPhone para resolver o problema. Pressione e segure o botão liga / desliga para desligar o iPhone. Assim que o telefone estiver desligado, ligue-o novamente pressionando o botão Power.

Verifique as configurações da operadora

Se as configurações da operadora no seu iPhone não estiverem corretas, o problema de SOS Somente iPhone provavelmente ocorrerá em seu dispositivo. Sugerimos que você verifique a atualização das configurações da operadora no seu iPhone para evitar esses problemas. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Vá para Configurações no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Agora, vá para o Em geral .

. Selecione Sobre no seu iPhone.

no seu iPhone. Se houver alguma atualização disponível no dispositivo, baixe .

. Aguarde até que a instalação seja concluída corretamente. Depois disso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Ativar/desativar seleção automática de rede

Às vezes, a seleção automática de rede também trava e não se conecta ao melhor sinal de rede próximo. Devido ao problema, você também pode enfrentar o problema de SOS Somente iPhone. Sugerimos que você ative e desative a seleção automática de rede no seu iPhone para redefinir a seleção de rede e iniciar novamente a verificação da melhor força de rede. Faça isso e verifique se o problema ainda existe ou não.

Remova e insira seu Sim

Se você fez a correção anterior da Seleção Automática de Rede, sugerimos que remova o Sim e verifique se ele está bom para uso ou não. Muitos usuários descobriram que o Sim que estavam usando em seu iPhone foi danificado, devido ao qual o problema estava ocorrendo com eles. Portanto, retire o Sim, limpe-o e coloque-o novamente na bandeja do Sim do iPhone. Depois disso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Os usuários da Apple que não atualizam seus iPhones há muito tempo devem verificar se há novas atualizações em seus dispositivos. A Apple está constantemente lançando novas atualizações para tornar o iPhone mais suave e livre de erros. No entanto, qualquer problema pode ocorrer se você não tiver atualizado o iPhone. Sugerimos que você verifique se há atualizações no seu iPhone. Você deve seguir as etapas abaixo para verificar se há atualizações no seu iPhone.

Abrir Configurações no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Vá para Em geral Opção.

Opção. Selecione Atualização de software.

O dispositivo verificará se há atualizações mais recentes.

Se houver atualizações disponíveis para o dispositivo, clique em Baixar e instalar .

. Aguarde a conclusão da instalação.

Agora, verifique se o problema está ocorrendo ou não.

Observação: Você deve atualizar seu iPhone com a ajuda do Wi-Fi, pois os dados móveis não estarão disponíveis devido ao SOS Somente iPhone.

Redefinir Ajustes de Rede

Você também pode usar as configurações de rede no seu iPhone para resolver o problema SOS Somente iPhone. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Configurações no seu iPhone.

no seu iPhone. Vá para Em geral .

. Role para baixo e procure Transferir ou redefinir o iPhone .

. Agora, selecione a opção de Reiniciar .

. Tocar Redefinir Ajustes de Rede e Digite a senha se perguntado.

e se perguntado. Clique em Redefinir Ajustes de Rede novamente para confirmar.

novamente para confirmar. Aguarde até que o processo seja concluído.

Se você tentou todos os métodos acima corretamente e ainda está recebendo o mesmo erro, sugerimos que entre em contato com o suporte ao cliente ou operadora para ajudá-lo a corrigir o problema. Você pode enviá-los por e-mail sobre o problema. Depois disso, eles responderão a você sobre como resolver o problema.

Pensamentos finais

Milhares de usuários do iPhone estão obtendo o SOS Somente iPhone problema com seu dispositivo. No entanto, não é um grande problema para se preocupar, pois listamos os métodos pelos quais você pode resolver o problema. Neste guia, explicamos os métodos corretamente para você, verifique e implemente-os adequadamente no seu iPhone para resolver o problema.

