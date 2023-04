10 sites gratuitos para remover o fundo das imagens no Android (2023)

Todos nós adoramos clicar em fotos para compartilhá-las com nossos amigos, parentes e outros membros. Às vezes, clicamos em uma foto e conseguimos as fotos perfeitas do assunto, mas o fundo não é muito bom. Se o fundo for impróprio, todos pensamos em excluir essas fotos. Além disso, existem muitas situações em que temos que compartilhar nossas fotos formais com uma empresa com um bom histórico, mas temos que ir a estúdios digitais para telas verdes ou grandes paredes de fundo.

Às vezes, as coisas ficam complicadas para a gente sair. Como a tecnologia cresce diariamente, existem muitos aplicativos de edição de fotos para remover fundos de imagens no Android. Se a sua imagem estética for fotobombada, há problemas de fundo ou você deseja remover o fundo para torná-lo formal; este guia será benéfico. Estamos aqui com o melhor aplicativo gratuito de removedores de fundo para Android, através do qual você pode remover o fundo das imagens em poucos cliques.

Melhor aplicativo de remoção de fundo gratuito para Android 2023 – Remover fundo de imagens

Milhões de aplicativos de edição de fotos estão disponíveis na Google Play Store. Com a ajuda de aplicativos de edição de fotos, você pode remover facilmente o fundo da foto que tirou com apenas alguns cliques. Como muitos aplicativos estão disponíveis online, é difícil para os usuários confiar em um.

Eles continuam pesquisando o melhor aplicativo para remover o fundo das imagens. Estamos aqui para facilitar sua busca. Aqui vamos listar o melhor aplicativo gratuito de remoção de fundo para Android, através do qual você pode remover o fundo da imagem em poucos cliques. Então, vamos começar com a nossa lista.

Adobe Express

O Adobe Express é um dos aplicativos famosos que você encontrará na Play Store. O aplicativo tem mais de 10 milhões de downloads e oferece várias opções de edição de fotos. Todos sabemos que a Adobe é famosa por fornecer ótimos aplicativos de edição de fotos e vídeos.

Eles lançaram recentemente o gerador AI Image, pelo qual podemos dizer que o AI da Adobe é muito bom. Eles também integraram seu recurso no Adobe Express para que ele possa reconhecer o assunto e o fundo facilmente, e você não precisa marcar o objeto para remover o fundo manualmente. Experimente este aplicativo para verificar se ele ajuda a remover o fundo.

YouCam Perfect

YouCam Perfect é outro ótimo aplicativo de edição de fotos com muitas opções. Juntamente com as opções de edição de fotos, os usuários podem adicionar filtros, adesivos etc. às fotos com o aplicativo. O YouCam Perfect está sempre trabalhando em seu aplicativo e tornando-o mais suave para os usuários.

O aplicativo tem mais de 100 milhões de downloads, o que sugere que o aplicativo é muito útil. Você terá a opção de remoção de fundo com o aplicativo, que é muito fácil de usar. Você também pode adicionar fundos diferentes depois de remover as imagens.

Photoroom

O Photoroom é outro famoso aplicativo de remoção de fundo com mais de 10 milhões de downloads. O aplicativo está focado em remover o fundo em apenas alguns cliques simples. Além de remover o plano de fundo, você também pode adicionar formas, texto e filtros à imagem de plano de fundo removida para prepará-la para compartilhamento.

Adobe Photoshop

O Adobe Photoshop é outro dos melhores aplicativos de edição de fotos da Adobe. O app tem mais de 100 milhões de downloads e é famoso por remover rapidamente o fundo das imagens. Você também pode personalizar sua imagem depois de remover o fundo da imagem. Existem muitos textos, filtros, planos de fundo e outras opções de edição que você pode usar facilmente para tornar sua imagem mais estética.

Apagador de fundo

É outro aplicativo famoso que tem mais de cem milhões de downloads. O aplicativo é especialmente projetado para remover o fundo da imagem. Você terá várias opções com o aplicativo. Você pode remover o fundo no modo automático ou alterar manualmente o tamanho do pincel, o deslocamento do cursor e muito mais. Os usuários devem baixar o aplicativo e importar a imagem para apagar o fundo.

PicsArt

O PicsArt é um dos famosos aplicativos para edição de fotos. O aplicativo tem mais de um bilhão de downloads, tornando-o um dos principais aplicativos de edição de fotos. A IA do aplicativo é muito suave, para que você possa remover o fundo sem problemas. Além de remover o plano de fundo, você também pode usá-lo para corrigir a qualidade e a cor do plano de fundo ou fazer coisas diferentes com ele. Você também pode desfocar o fundo para corrigir a imagem com apenas um clique.

PicWish

O PicWish é um aplicativo de edição de fotos baseado em IA que reconhece automaticamente o plano de fundo e o assunto da imagem para remover o plano de fundo corretamente. O aplicativo tem mais de cinco lakh downloads. Existem muitos aplicativos que possuem IA, mas isso não funciona corretamente.

No entanto, com a ajuda do aplicativo PicWish, você pode selecionar corretamente as bordas das imagens e removê-las. Soa interessante? Tente remover a imagem com este aplicativo e verifique como funciona. Existem alguns outros recursos interessantes do aplicativo que você certamente vai adorar.

PhotoDirector

Este é outro aplicativo da nossa lista que é famoso por remover imagens de fundo das fotos em que você clicou. Você também pode alterar o fundo da imagem. Assim como os outros apps, também permite adicionar texto, filtros, claridade e muito mais à imagem.

O aplicativo tem mais de 50 milhões de downloads e ainda está contando apenas por causa dos recursos que os desenvolvedores adicionam a cada dia que passa. Você também pode tentar remover o fundo da imagem para verificar como funciona.

Removedor de fundo – remove.bg

O remove.bg é outro aplicativo popular para remover o fundo das imagens em poucos cliques. O app permite importar a imagem com procedimentos simples. Depois que a imagem é importada, ela fornece automaticamente o melhor resultado após a remoção do plano de fundo.

Depois disso, você pode melhorar o resultado ou exportá-lo diretamente. Você também poderá adicionar um plano de fundo à imagem de sua escolha. O aplicativo tem mais de 10 milhões de downloads e está recebendo atualizações regulares para melhorar a detecção de borda do assunto.

Pixelcut AI Photo Editor

É o último aplicativo da nossa lista que oferece o ótimo resultado após remover o fundo da imagem. O Pixelcut AI Photo Editor é integrado ao AI que ajuda na detecção de bordas das imagens. Além disso, você pode fazer uma ótima edição das imagens importadas para o aplicativo. O aplicativo tem mais de um milhão de downloads. Existem muitos modelos disponíveis no aplicativo que você pode usar para editar as imagens.

Empacotando

Os usuários ficaram confusos sobre o aplicativo que deveriam instalar para remover o fundo das imagens. Como milhões de aplicativos estão disponíveis na Google Play Store, é difícil escolher o melhor. Aplicativos diferentes fornecem recursos diferentes, o que os torna únicos e melhores do que os outros aplicativos. Esta postagem lista os melhores aplicativos para remover facilmente o fundo da imagem em seu telefone Android. Alguns dos aplicativos também estão disponíveis no iOS. Então você não precisa se preocupar com isso.

