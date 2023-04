13º do programa será aprovado por Lula? Confira!

O Bolsa Família foi reformulado neste ano de 2023, após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo de Bolsonaro. Com isso, muitos beneficiários do programa estavam com esperanças de que fosse criada uma parcela extra do programa ao final do ano, como se fosse um “abono natalino”. Isso porque um suposto 13º do programa havia sido mencionado pelo ex-presidente Bolsonaro.

No entanto, conforme já foi mencionado pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o pagamento de um 13º do Bolsa Família não é uma pauta em questão no governo Lula. De acordo com o ministro, o programa se trata de uma bolsa, e não de um salário, portanto, não entra na mesma lógica de um servidor público ou de um trabalhador do setor privado.

Ainda segundo Dias, a menção a um 13º pagamento do Bolsa Família apenas foi feita por Jair Bolsonaro em 2019 como uma medida eleitoral. Além disso, para ele, o próprio governo anterior percebeu que essa remuneração extra se tratava de um equívoco, sendo que o assunto não voltou aos holofotes após as eleições. Desta maneira, conclui-se que este benefício extra não deve ocorrer, pelo menos durante o atual governo.

Calendário do Bolsa Família em abril

Confira a seguir o calendário de pagamentos do Bolsa Família neste mês de abril:

14 de abril: famílias com NIS terminado em 1;

17 de abril: famílias com NIS terminado em 2;

18 de abril: famílias com NIS terminado em 3;

19 de abril: famílias com NIS terminado em 4;

20 de abril: famílias com NIS terminado em 5;

24 de abril: famílias com NIS terminado em 6;

25 de abril: famílias com NIS terminado em 7;

26 de abril: famílias com NIS terminado em 8;

27 de abril: famílias com NIS terminado em 9;

28 de abril: famílias com NIS terminado em 0.

Lembrando que, para o mês de abril, além das parcelas normais do benefício também serão pagos alguns adicionais. Inclusive, alguns beneficiários ainda poderão receber as parcelas do vale-gás ao mesmo tempo.

Pagamentos adicionais

Com a reformulação do Bolsa Família, alguns pagamentos adicionais foram incluídos no programa. É o caso do adicional de R$ 150, que será pago para cada criança de até seis anos presentes nas famílias que recebem o benefício. Lembrando que o valor mínimo pago pelo programa de transferência de renda ficou em R$ 600, de acordo com Medida Provisória.

Além disso, o Bolsa Família também paga um valor adicional de R$ 50 para cada gestante ou jovem de 7 a 18 anos (incompletos) que fazem parte da família. No entanto, este valor ainda não começou a ser pago, e está previsto para começar em junho deste ano.

Por fim, neste mês de abril também haverá o pagamento do vale-gás. No entanto, este benefício é direcionado a apenas alguns beneficiários do Bolsa Família. Nesse sentido, o valor do vale-gás será de R$ 112, sendo que o benefício também pode ser recebido por cidadãos que possuem acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada).