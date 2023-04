14 maneiras de corrigir o Vizio Smart TV mantém o congelamento, atraso, congelamento, reinicia

Quando se trata de marcas americanas de smart TV com preço mais barato e melhor custo-benefício, você pode pensar no Vizio. As TVs inteligentes da Vizio têm um bom preço, oferecem ótima qualidade de imagem e possuem alguns outros recursos. Embora seu sistema operacional ainda não tenha sido refinado, não há nada que você possa esperar mais em seu segmento de preço. Obviamente, bugs e problemas podem superar a palavra ‘acessível’ na maioria dos casos devido a alguns motivos. Vizio Smart TV continua congelando e desligando é um deles.

Ter uma smart TV em casa ou no escritório é um grande salto se pensarmos nas necessidades de streaming ou entretenimento desde as TVs antigas até as telas dos celulares. A tela maior significa melhor visualização compulsiva e melhor acessibilidade a recursos adicionais. Hoje em dia, os usuários de smart TV também preferem jogar jogos para uma experiência imersiva. Se falarmos sobre as TVs inteligentes da marca Vizio, elas são quase boas em qualidade e desempenho, exceto por gagueiras e congelamentos ocasionais.

Bem, pode ser um problema para muitos usuários que não preferem que essas coisas aconteçam ocasionalmente com suas TVs inteligentes. Mas uma reinicialização rápida deve corrigir o problema de congelamento na maioria dos cenários. No entanto, nem todo mundo parece sortudo o suficiente ou geek o suficiente para lidar com o mesmo problema repetido repetidamente. E nem sempre a reinicialização simples pode corrigir o problema de congelamento ou travamento.

Consertar Vizio Smart TV continua congelando, retardando, congelando, reiniciando

Se dermos uma olhada rápida em alguns fóruns on-line, as TVs inteligentes Vizio congelam aleatoriamente sem qualquer tipo de motivo específico. Obviamente, existem tantas razões aplicáveis ​​a tal questão que precisamos discutir mais.

Inclui uma versão desatualizada do firmware do sistema, uma conexão lenta à Internet, problemas com o controle remoto, falhas na conectividade Bluetooth, falta de fornecimento de energia suficiente, aplicativos desatualizados no sistema, memória ou armazenamento cheios e muito mais.

Felizmente, você pode verificar todas as etapas abaixo para executar manualmente em sua TV inteligente Vizio para corrigir facilmente os problemas de congelamento e desligamento.

1. Reinicie a Vizio Smart TV

Antes de entrar em outras soluções de problemas, é recomendável simplesmente reiniciar a Smart TV Vizio pressionando seguindo as etapas abaixo.

aperte o Botão de menu no controle remoto da sua smart TV Vizio.

no controle remoto da sua smart TV Vizio. Agora, use as teclas de navegação para ir para Sistema .

. Selecione Redefinir e administrar .

. Escolha o Ciclo de energia suave opção.

opção. Aguarde a conclusão da reinicialização.

2. Desligue e ligue a Vizio Smart TV

Não há nada sofisticado aqui para executar um método de ciclo de energia em sua TV inteligente, porque a maioria de nós já fez isso antes. Se você ainda não fez um ciclo de energia em sua smart TV Vizio, confira as etapas abaixo. Ele basicamente atualiza o sistema da TV e limpa dados de cache em potencial que podem afetá-lo no uso da TV ou na execução de qualquer aplicativo.

Desligue sua Vizio Smart TV e desconecte o adaptador da tomada.

Agora, espere cerca de alguns minutos.

Em seguida, pressione e segure o botão liga / desliga na TV / controle remoto por cerca de um minuto.

Certifique-se de repetir as mesmas etapas algumas vezes para liberar cargas estáticas da TV.

Uma vez feito isso, reconecte o cabo de alimentação e ligue a Vizio Smart TV novamente.

Você também pode executar as etapas a seguir para o ciclo de energia suave em sua TV inteligente Vizio.

aperte o Botão de menu no controle remoto para abrir o Contexto opção.

no controle remoto para abrir o opção. Selecione os Sistema menu e escolha Redefinir e administrar .

menu e escolha . Agora, escolha o Ciclo de energia suave opção.

opção. Selecione Sim confirmar.

confirmar. Aguarde a conclusão do processo e verifique novamente o problema.

3. Verifique a conexão de energia corretamente

Às vezes, problemas com a conectividade de energia ou o plug-in do adaptador de energia solto no soquete também podem fazer com que o Vizio Smart TV continue congelando e desligando. Se, no caso, o cabo de alimentação não estiver conectado corretamente à tomada, você poderá ter esses problemas. Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação e reconectá-lo a outro soquete/tomada para verificar o problema.

4. Verifique a conexão com a Internet

Se você tiver a Smart TV mais recente da Vizio (SmartCast UI) ou qualquer outra Smart TV da Vizio, os conflitos com a conexão com a Internet também podem incomodá-lo bastante. Isso pode afetar o desempenho da TV durante a inicialização ou o streaming de conteúdo até certo ponto. Às vezes, problemas com a conexão com a Internet podem causar buffer de fluxo ou reprodução em resolução mais baixa, o que é bastante comum.

Além disso, a conectividade instável com a Internet também pode causar congelamentos com o sistema em execução ou reprodução de conteúdo se downloads ou sincronização em segundo plano estiverem em andamento. Você precisará de um limite mínimo de dados da seguinte maneira.

SD (abaixo de 720p) requer uma velocidade mínima de dados de 3 Mbps

HD (720p) requer uma velocidade de dados mínima de 8 Mbps

Full HD (1080p) requer uma velocidade de dados mínima de 8 Mbps

A TV ao vivo requer pelo menos 10+ Mbps de velocidade de dados

4K precisa de pelo menos 16+ Mbps de velocidade de dados

Você pode verificar a velocidade de dados atual da Smart TV Vizio seguindo as etapas abaixo.

aperte o Botão de menu no controle remoto.

no controle remoto. Selecione os Rede opção.

opção. Escolha o conexão de teste opção para executar o teste de conectividade na TV.

Se você está recebendo uma mensagem “Download não disponível” na tela, o que significa que você tem um problema relacionado à Internet. Certifique-se de reiniciar o dispositivo de rede como um roteador Wi-Fi ou modem para atualizar as falhas de rede.

Caso contrário, tente desconectar o cabo de alimentação do roteador/modem da tomada e aguarde alguns minutos. Em seguida, pressione e segure o botão liga / desliga no roteador por um minuto. Por fim, conecte o cabo de alimentação novamente e ligue o roteador.

5. Tente mudar para um canal Wi-Fi ou largura de banda superior

O Wi-Fi de banda única tradicional ou mais usado de 2,4 GHz é adequado para quase todos. No entanto, às vezes, a conexão Wi-Fi de banda dupla de 5 GHz pode ser útil em vários casos para baixar conteúdo de tamanho de arquivo maior ou jogar, transmitir conteúdo 4K etc.

Se houver vários dispositivos conectados à mesma rede, sua TV pode ser interrompida devido à velocidade de rede mais lenta ou desconexões frequentes com latência mais alta.

Vou ao Painel de administração do roteador Wi-Fi através do navegador da web.

através do navegador da web. Entre no painel de administração usando o nome de usuário e a senha padrão (impressos no verso do roteador).

usando o nome de usuário e a senha padrão (impressos no verso do roteador). Em seguida, dirija-se ao Cardápio guia e abra o Rede opção.

guia e abra o opção. Agora, selecione Wi-fi em seguida, selecione o banda de 5 GHz . (se suportado)

em seguida, selecione o . (se suportado) Introduzir o Senha do wifi para configurar a conexão.

para configurar a conexão. Feito isso, salve as alterações e conecte sua smart TV Vizio à conexão Wi-Fi de 5 GHz usando a mesma senha.

Em seguida, você pode verificar facilmente as atualizações de software do sistema pendentes em sua Smart TV Vizio seguindo as etapas abaixo. Usar um gadget eletrônico que roda no sistema operacional pode ser tedioso em termos de atualização de software. Mas é uma etapa necessária que você não deve evitar para reduzir ao máximo os bugs ou falhas.

Ligue a TV inteligente Vizio.

Vou ao Cardápio guia e abra o Sistema opção.

guia e abra o opção. Selecione Verifique se há atualizações .

. Se você tiver atualizações pendentes, certifique-se de atualizar o software do sistema.

Agora, aguarde a conclusão do processo de atualização.

Uma vez feito isso, você pode reiniciar a Smart TV Vizio.

As smart TVs Vizio instalam aplicativos com VIA, que significa ‘Vizio Internet Apps’. Se você deseja atualizar manualmente aplicativos desatualizados em uma smart TV Vizio, certifique-se de seguir as etapas abaixo.

aperte o V ou ATRAVÉS DA botão em seu controle remoto.

ou botão em seu controle remoto. Selecione o aplicativo que deseja atualizar.

Em seguida, selecione o botão amarelo em seu controle remoto.

em seu controle remoto. Se você ver o Atualizar opção, selecione-a. Se não houver atualização disponível, selecione Excluir aplicativo e então OK .

opção, selecione-a. Agora, confirme sua seleção escolhendo Sim e pressionando OK .

e pressionando . Dirija-se ao nativo Loja de aplicativos usando seu controle remoto.

usando seu controle remoto. Em seguida, procure o aplicativo e localize-o para atualizar ou reinstalar.

Imprensa OK e selecione Instalar completar.

8. Desative as configurações de desligamento automático

Quase todas as TVs inteligentes Vizio modernas têm o recurso de desligamento automático, que deve ser útil se a TV ficar inativa por cerca de 10 minutos para desligá-la. No entanto, esse tipo de recurso pode causar alguns problemas com o congelamento da tela. Portanto, desabilitar a opção deve fazer o trabalho.

Ligue a Smart TV Vizio e vá para o Cardápio aba.

aba. Abra o Temporizadores opção e Desativar o Desligamento Automático recurso.

opção e o recurso. Você também pode alterar o recurso de tempo de espera para evitar o modo de espera.

Agora, reinicie a TV para verificar o problema.

9. Mude o modo de imagem

Tente alterar o modo de imagem da sua smart TV Vizio como uma possível solução para o problema de congelamento. Em alguns casos, alterar o perfil de cores pode corrigir gagueiras ou falhas visuais.

Abra a Smart TV Vizio e vá para o Cardápio aba.

aba. Abra o Foto opção e vá para Modo de imagem .

opção e vá para . Aqui você pode alternar as diferentes opções para verificar se há problemas.

Feito isso, reinicie a TV para aplicar as alterações.

10. Desative o CEC (Controle Eletrônico de Consumo)

O Consumer Electronics Control (CEC) é um protocolo de comunicação que permite conectar dispositivos à TV por meio de uma porta HDMI usando um único controle remoto universal.

Ligue a Smart TV Vizio e vá para o Cardápio aba.

aba. Vou ao Sistema opção.

opção. Selecione CEC e Desligar esta característica.

e esta característica. Reinicie a TV e verifique se há mais problemas.

11. Tente reinstalar aplicativos de terceiros instalados recentemente

As TVs Vizio SmartCast oferecem suporte a aplicativos de streaming que podem passar por vários problemas que precisam ser atualizados ao longo do tempo, desinstalando e reinstalando aplicativos de terceiros para evitar bugs.

aperte o botão V no controle remoto para o Menu SmartCast.

no controle remoto para o Menu SmartCast. Abrir Ver todos os aplicativos e destaque o aplicativo específico .

e . Em seguida, pressione o botão amarelo para abrir uma guia de opções.

para abrir uma guia de opções. Aqui você encontra opções para Desinstalar a aplicação.

a aplicação. Uma vez desinstalado, reinicie a TV e, em seguida, reinstale o aplicativo da App Store.

12. Limpe os dados de cache

Certifique-se de limpar os dados de cache em sua smart TV Vizio seguindo as etapas abaixo.

Vou ao menu principal na sua TV inteligente Vizio.

na sua TV inteligente Vizio. Selecione Configurações e escolha Em geral .

e escolha . Agora, selecione Limpar cache e você receberá uma mensagem de confirmação.

e você receberá uma mensagem de confirmação. Escolher OK para prosseguir e o cache será limpo.

para prosseguir e o cache será limpo. Em seguida, reinicie a TV.

13. Redefinição de fábrica da Vizio Smart TV

Você pode tentar a redefinição de fábrica da sua smart TV Vizio seguindo as etapas abaixo para redefinir todas as configurações e configurações, armazenamento etc. para os padrões de fábrica. Basicamente, ajuda o dispositivo a funcionar como novo e resolve principalmente as falhas ou gagueiras.

Execute a TV Vizio e vá para o Cardápio aba.

aba. Abra o Sistema menu e selecione o Redefinir e administrar opção.

menu e selecione o opção. Selecione Redefinir a TV para os padrões de fábrica .

. Agora, entre no Código de controle dos pais (padrão 0000).

(padrão 0000). Selecione OK para confirmar e aguarde a conclusão da redefinição de fábrica.

para confirmar e aguarde a conclusão da redefinição de fábrica. Depois de concluído, sua TV Vizio será reinicializada automaticamente.

Aguarde até que a TV inicialize no sistema novamente.

Em seguida, defina manualmente a configuração.

Se você estiver usando uma TV SmartCast Vizio, poderá redefinir a TV usando um botão de combinação seguindo as etapas abaixo.

Pressione e segure o Diminuir volume + botão de entrada por cerca de 10 segundos no controle remoto.

por cerca de 10 segundos no controle remoto. Agora, uma mensagem pop-up aparecerá na tela da TV instruindo você a pressionar e segurar o botão Input para reiniciar a TV.

Em seguida, pressione e segure o Botão de entrada para iniciar o processo de reinicialização.

Observe: Observe que a redefinição de fábrica também pode apagar todos os canais da TV Vizio.

Se nenhum dos métodos funcionou para você, entre em contato com o suporte da Vizio para obter mais assistência. É recomendável enviar o tíquete de relatório com os detalhes necessários para ajudar os desenvolvedores ou agentes de suporte a se aprofundarem nele.

Isso é tudo por agora. Se você tiver outras perguntas sobre o mesmo problema, sinta-se à vontade para comentar abaixo.

