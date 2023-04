15 maneiras de corrigir a confirmação de e-mail do PayPal que não está sendo enviada ou está funcionando

O PayPal é um sistema de pagamento amplamente conhecido e confiável usado por milhões de pessoas em todo o mundo. Ele fornece uma variedade de serviços, incluindo compras on-line, envio e recebimento de dinheiro e muito mais. Há momentos, no entanto, em que os usuários têm problemas com suas contas do PayPal, como a incapacidade de receber uma confirmação por e-mail. Não há dúvida de que pode ser uma situação frustrante de se lidar, mas não é insuperável. Neste artigo, discutiremos as causas do problema de não funcionamento da confirmação de e-mail do PayPal e ofereceremos algumas soluções para resolvê-lo.

O que é a confirmação de e-mail do PayPal?

É necessário confirmar seu endereço de e-mail ao criar uma conta no PayPal. Para fazer isso, clique no link que o PayPal envia para o seu e-mail. Ao clicar no link, seu endereço de e-mail é verificado e você pode enviar e receber dinheiro usando o PayPal.

Por que a confirmação de e-mail do PayPal não está sendo enviada ou funcionando?

É possível que o e-mail de confirmação do PayPal não esteja funcionando por vários motivos. Algumas das causas mais comuns são:

Endereço de e-mail incorreto: O PayPal não enviará um e-mail de confirmação se você inserir um endereço de e-mail incorreto. Pasta de spam: Às vezes, o e-mail de confirmação do PayPal pode acabar na sua pasta de spam. Se você receber um e-mail importante do PayPal, certifique-se de verificar sua pasta de spam regularmente para não perdê-lo. Filtros de e-mail: Seu e-mail de confirmação do PayPal pode ser filtrado e enviado para uma pasta diferente se você tiver configurado filtros de e-mail. Problemas técnicos: O PayPal pode encontrar dificuldades técnicas de tempos em tempos, resultando em confirmações de e-mail incorretas. Navegador desatualizado: Você pode ter problemas para receber a confirmação por e-mail se estiver usando um navegador desatualizado. Atualize seu navegador o mais rápido possível.

Corrigir a confirmação de e-mail do PayPal não está funcionando ou o problema de envio

Aqui estão algumas soluções que você pode tentar se a confirmação do e-mail do PayPal não estiver funcionando:

Verifique seu endereço de e-mail

Verifique novamente se você digitou o endereço de e-mail correto ao se inscrever no PayPal. Certifique-se de atualizar seu endereço de e-mail nas configurações da sua conta do PayPal se tiver cometido um erro.

Verifique sua pasta de spam

Você deve verificar sua pasta de spam se não vir o e-mail de confirmação em sua caixa de entrada. Sempre que você encontrar um e-mail do PayPal em sua pasta de lixo eletrônico, marque-o como não spam para que futuros e-mails do PayPal não sejam colocados lá.

Verifique seus filtros de e-mail

Certifique-se de que o e-mail de confirmação do PayPal não seja filtrado se você tiver configurado filtros de e-mail. Certifique-se de que os e-mails do PayPal não sejam filtrados, adicionando-os à sua lista de permissões.

Use um navegador diferente

Você pode encontrar problemas com a confirmação por e-mail se estiver usando um navegador desatualizado. Você deve se certificar de que está usando a versão mais recente do seu navegador ou que está usando um navegador diferente.

Limpe o cache e os cookies do navegador

Problemas técnicos que podem estar impedindo o funcionamento da confirmação por e-mail podem ser resolvidos limpando o cache e os cookies do seu navegador. Nas configurações do navegador, selecione limpar cache e cookies para limpar o cache e os cookies.

Desative as extensões do navegador

Às vezes, o processo de confirmação de e-mail do PayPal pode sofrer interferência de extensões do navegador. Veja se desabilitar as extensões do navegador corrige o problema.

Tente usar um dispositivo diferente

O uso de um novo dispositivo pode ajudá-lo a receber o e-mail de confirmação do PayPal se ainda não conseguir recebê-lo. Ao fazer isso, você pode determinar se o problema está no seu dispositivo ou no PayPal.

Endereço de e-mail do PayPal na lista de permissões

Adicionando o endereço de e-mail do PayPal ([email protected]) à sua lista de permissões de e-mail ou lista de remetentes aprovados garantirá que você receba o e-mail de confirmação do PayPal.

Verifique seu armazenamento de e-mail

Sua caixa de entrada de e-mail pode estar cheia se não houver novos e-mails. Certifique-se de que sua conta de e-mail tenha espaço de armazenamento suficiente para novos e-mails e exclua todos os e-mails antigos ou desnecessários.

Verifique seu endereço de e-mail com o PayPal

É possível verificar seu endereço de e-mail novamente após se inscrever no PayPal, mas não receber um e-mail de confirmação. Você pode fazer isso acessando sua conta do PayPal, clicando no botão engrenagem ícone no canto superior direito, escolhendo “Configurações de Conta”, e depois clicando em “Editar.” Siga as instruções para verificar seu endereço de e-mail novamente.

Tente um endereço de e-mail diferente

Usar um endereço de e-mail diferente pode ajudá-lo a receber o e-mail de confirmação se você já tentou todas as correções acima. Certifique-se de que o novo endereço de e-mail seja válido e acessível.

Aguarde e tente novamente

É possível que o e-mail de confirmação atrase ou não seja enviado devido a problemas técnicos temporários. Aguarde algumas horas ou dias se ainda não conseguir receber o e-mail depois de tentar todas as correções acima.

Quando todas as soluções acima forem esgotadas e você ainda não conseguir receber o e-mail de confirmação, entre em contato com o atendimento ao cliente do PayPal. Você pode obter assistência deles para solucionar o problema.

Da mesa do autor

Você pode tentar algumas correções para resolver o problema de confirmação de e-mail do PayPal que não está funcionando, causado por vários fatores. Não hesite em entrar em contato com o suporte do PayPal se ainda não tiver recebido o e-mail de confirmação. Então, é assim que você resolve o problema de confirmação de e-mail do PayPal que não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: