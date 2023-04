18ª Olimpíada de Matemática tem recorde de escolas e municípios inscritos

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) divulgou os dados referentes às inscrições recebidas para a 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Os interessados puderam realizar as inscrições até o dia 17 de março.

De acordo com os dados do Impa, 18,3 milhões de estudantes vão participar dessa edição da OBMEP. Os dados indicam ainda que a 18ª edição bateu dois recordes: o número de escolas inscritas alcançou 55,3 mil instituições, e o de cidades foi de 5.563, o correspondente a 99,87% dos municípios brasileiros.

No ano passado, a 17ª edição da Olimpíada de Matemática contou com a participação de 54.488 escolas e 18,1 milhões de alunos. De acordo com o diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, os números recordes da 18ª edição são “uma prova notável da vitalidade dessa iniciativa do Impa que, desde 2005, vem prestando importantes serviços à causa da educação no Brasil”.

Criada em 2005 pelo Impa, a OBMEP é considerada a maior competição de conhecimento do país e tem como público-alvo estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

18ª OBMEP

A Olimpíada conta com três níveis, sendo o nível 1 para estudantes do 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental, enquanto a nível 2 é para alunos do 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental. Já o nível 3 é exclusivo para os estudantes matriculados no Ensino Médio.

De acordo com o Impa, nesta edição da Olimpíada, além de 8,4 mil medalhas de ouro, prata ou bronze oferecidas em todo o país, a premiação distribuirá pelo menos outras 20,5 mil medalhas a nível regional. Conforme o regulamento, a premiação é feita a partir do desempenho dos candidatos nas duas fases.

Provas

1ª fase : 30 de maio;

: 30 de maio; Resultado da 1ª fase : 2 de agosto;

: 2 de agosto; Divulgação dos locais de prova da 2ª fase : 31 de agosto;

: 31 de agosto; 2ª fase: 7 de outubro.

Segundo o regulamento, a prova da 1ª fase contará com 20 questões objetivas, enquanto a 2ª fase contará com uma prova discursiva com seis questões. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final da 18ª OBMEP está prevista para o dia 20 de dezembro.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPR oferta mais de 400 vagas para curso de graduação EaD em Pedagogia; saiba mais.