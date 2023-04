21 Savage Surprises Revolve Fest, auxilia Metro Boomin no Coachella

21 selvagens está saindo de um fim de semana muito movimentado no deserto … entrando no projeto de última hora para o Festival Revolve de 2023, além de ajudar no Metro Boomin Set Coachella repleto de estrelas!!!

TMZ Hip-Hop obteve o vídeo de 21 no domingo brilhando com seus sucessos como “A Lot”, “No Heart” e hit Drake recurso “Conversa de Faca”.

Os fãs do Revolve – um festival que acontece a cerca de 30 minutos do Coachella – foram notificados da apresentação de 21 momentos antes de ele subir ao palco, induzindo um pandemônio que continuou ao longo de seu set de 10 músicas.

Na sexta-feira, 21 também se especializou no elemento surpresa durante a apresentação do Metro Boomin no Coachella no palco do Sahara.