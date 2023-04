4 Maneiras de Aliviar uma Afta.

Encontrar bons truques para aliviar a afta é o objetivo de muita gente quando essas pequenas feridinhas aparecem na boca, não é mesmo? Afinal, elas podem atrapalhar na hora de beber ou comer alguma coisa, bem como podem impactar, inclusive, a pronúncia das palavras.

Por conta dessas situações, fizemos este conteúdo com uma série de considerações que podem ajudá-lo a reduzir a dor e o desconforto da afta, de maneira natural, enquanto o tratamento adequado não é iniciado.

Embora as aftas possam passar naturalmente, se você perceber que elas estão durando mais do que uma semana, busque ajuda especializada, combinado? Assim, as nossas dicas de hoje servirão para aliviar a dor, mas não para tratar, de fato, o problema. Sigamos!

4 truques para aliviar a afta

Os truques para aliviar a afta visam reduzir a sensação de dor causada pelo ferimento na boca, porém, eles não excluem o uso de medicamentos que sejam prescritos pelo médico.

Portanto, se você está apenas com uma afta pontual, veja quais ações podem ajudar a reduzir a dor enquanto ela ainda não sara efetivamente:

1. Bochecho de água e sal

O bochecho de água e sal ajuda a estimular a cicatrização, além de ser algo que pode reduzir a sensação de dor causada pela afta. Se a água estiver levemente morna, a sensação de relaxamento na região da dor também será eficiente.

2. Uso de algodão

O uso de um pedacinho de algodão também pode ajudar a minimizar o contato da ferida com o dente, língua, etc. Porém, esse truque exige um cuidado: não se esqueça de que você está com o algodão na boca, a ponto de engoli-lo, ok?

Use-o naqueles momentos em que a dor estiver muito intensa, para sentir um alívio, mesmo que momentâneo. Em contrapartida, evite dormir com o algodão, pois, como mencionado, você pode engoli-lo ou, ainda, ele pode ficar muito “preso” na afta, sendo difícil de ser removido no dia seguinte e piorando a dor.

3. Uso de enxaguante bucal antisséptico

Usar um bom enxaguante bucal também é um dos truques para aliviar a afta. Isso porque esses produtos tendem a remover bactérias e possíveis sujidades que estejam atrapalhando a cicatrização.

Com a boca mais limpinha e livre de agentes nocivos, a recuperação tende a ser mais rápida e você acaba “sofrendo” menos dias com a afta.

4. Mascar um cravo-da-índia

Mascar um cravinho da índia também é uma excelente ideia. Isso porque esse alimento é analgésico, o que ajuda a reduzir as dores causadas pelas aftas. Além disso, ele pode contribuir para o processo de cicatrização do ferimento, eliminando o desconforto mais rapidamente.

Além do mais, o sabor tende a ser bem agradável, o que facilita na hora de mascar o cravo, não é mesmo?

No fim das contas, se os truques para aliviar a afta não ajudarem você e a dor durar mais de uma semana, lembre-se de conversar com um profissional para verificar os motivos pelos quais ela não passa ou perdura por mais de 7 dias. 😉