401(k) Alternativas: Quais são as melhores alternativas para economizar para a aposentadoria?

EUSe você está preocupado com o melhor plano de aposentadoria possível para você, talvez o 401(k) plano não é exatamente o que você está procurando. Não tema, porque há muitos outros planos para escolher e um deles pode lhe dar a tranquilidade que você está procurando. O aspecto mais importante de ter alternativas ao plano 401(k) é que cerca de 40% dos trabalhadores na América não recebem um plano 401(k) de seu empregador. Isso levou todas essas pessoas a começar a procurar outras alternativas e temos algumas que podem despertar seu interesse.

IRA tradicional

Com tradicional IRA, estamos falando de uma conta de investimento com vantagens fiscais. As pessoas podem abrir um IRA tradicional online em poucos minutos em instituições financeiras como Charles Schwab, Fidelidade ou Melhoria. Todas as contribuições vão até um limite anual e são todas dedutíveis. Todos os seus investimentos são impostos diferidos. O Serviço de Receita Interna (IRS) estabelece um limite de US$ 6.500 em 2023 com uma contribuição adicional de atualização de US$ 1.000.

Roth IRA

Roth IRA é uma conta de investimento de aposentadoria que é sempre financiada com dólares após impostos. Nenhuma de suas contribuições é dedutível, mas todas as retiradas qualificadas durante a aposentadoria são isentas de impostos. Todos os ganhos de investimento também são isentos de impostos, desde que você siga as regras de retirada estabelecidas neste programa.

SEP IRA

Esta é uma conta de investimento de aposentadoria projetada para ajudar proprietários de pequenas empresas e autônomos, como freelancers. Todos SEP IRA as contribuições são financiadas por seu próprio negócio e são dedutíveis de impostos se você for autônomo. Os limites de contribuição são bastante altos, mas não há contribuições extras de recuperação que vêm com ele quando você completa 50 anos.

HSA

As pessoas que optam pelo HSA (poupança de saúde) estão sempre fazendo uma aposta segura. Estamos falando de uma conta de investimento que auxilia nas despesas médicas. As pessoas só são elegíveis para um HSA se tiverem um plano de saúde de alta franquia. HSA as contribuições são sempre dedutíveis de impostos. Os rendimentos de investimentos também são impostos diferidos.

401(k) apenas

Economizando para sua aposentadoria em um Só 401(k) também é uma opção que você tem, especialmente se você for um único proprietário ou consultor independente sem funcionários. A estrutura tributária que possui permite imitar o padrão plano 401(k). Todas as contribuições são dedutíveis e todos os rendimentos são diferidos. Independentemente de ser empregado ou empregador, pode sempre contribuir para a sua própria conta.

Conta de investimento (corretagem)

Fazendo investimentos como corretor ou com um profissional corretor é sempre uma boa opção, mas você precisa estudar o comportamento do mercado para fazer isso com o menor risco possível. Entrar na bolsa sem conhecimento ou com um corretor que não sabe o que está fazendo pode ser extremamente perigoso para o seu patrimônio. Esta opção não oferece vantagens fiscais e todos os depósitos são após imposto.

Investimento imobiliário

Se você ganha tanto dinheiro, comprando imobiliária desde cedo para se preocupar menos com o trabalho durante a aposentadoria também é uma ótima opção. Além disso, esses ativos serão herdados pela pessoa de sua escolha e poderão continuar gerando renda perpetuamente. Tanto os lucros atuais quanto os ganhos de capital seriam tributáveis, mas isso não importa muito se você tiver dinheiro para obter uma propriedade em primeiro lugar. Você também pode obter um empréstimo para comprar o imóvel e alugá-lo para deixá-lo pagar por si mesmo.