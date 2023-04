49ers supostamente gostariam de fazer uma mudança para Aaron Rodgers se uma troca Packers-Jets falhar

Tele Green Bay Packers não estão cedendo a Aaron Rodgers demandas de ser negociado para o Jatos de Nova Yorkpelo menos não pelo que AFC está oferecendo em troca durante uma negociação, mas como o Draft da NFL abordagens, alguns acreditam que outro time também pode querer o quarterback.

Esse é o caso de Craig Carton de Fox Sportsquem pensa que Aaron Rodgers gostaria de jogar pelo São Francisco 49ersargumentando que a equipe também poderia usá-lo.

“A franquia é o San Francisco 49ers. Eles têm Trey Lance saindo de um tornozelo quebrado. Eles têm Brock Purdy, que não vai jogar a bola até agosto ou setembro, e eles contrataram Sam Darnold. Eles não têm um quarterback agora, talvez Trey se torne um garanhão.”

Aaron Rodgers pode querer jogar pelo time de sua cidade natal

Voltar quando Aaron Rodgers estava prestes a entrar no NFLtudo parecia que o San Francisco 49ers iria selecioná-lo com sua primeira rodada, escolhendo Alex Smith e deixando Rodgers deslize para o Green Bay Packersacabando com as esperanças do quarterback de jogar pelo time de sua cidade natal.

O zagueiro expressou notoriamente que o São Francisco 49ers lamentaria ter passado por ele.