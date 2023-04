5 autores para aprimorar a habilidade de leitura crítica

Desenvolver uma habilidade de leitura crítica é fundamental para quem deseja se tornar um leitor mais eficiente e compreensivo. Através da leitura crítica, o leitor é capaz de identificar as ideias principais de um texto, compreender a argumentação do autor, avaliar a validade das informações apresentadas e formar um julgamento próprio a respeito do que foi lido.

Nesse sentido, a leitura crítica é fundamental para adquirir novos conhecimentos e obter um bom desempenho em exames como o Enem e concursos públicos. Esse processo exige que o leitor questione as informações apresentadas pelos autores e exercite sua criticidade acerca de diversos temas.

Além disso, ler obras sobre processos de escrita e sobre estratégias de leitura pode ajudar a desenvolver essa criticidade. Por isso, apresentamos abaixo uma lista de autores e suas respectivas obras sobre o tema.

Autores que são referência no assunto

1. Mortimer Adler

Em seu livro “Como Ler Livros”, Adler apresenta técnicas e estratégias para uma leitura mais profunda e compreensiva, destacando a importância de identificar as ideias principais, fazer perguntas sobre o texto, formular hipóteses e avaliar a validade das informações.

2. Harold Bloom

Na obra “Como Ler e Por Que”, o escritor Harold Bloom discute a importância da leitura como forma de ampliar os horizontes intelectuais e emocionais do leitor. Nesse sentido, a obra apresenta técnicas para uma leitura mais atenta e crítica, como a análise dos recursos estilísticos e a identificação das principais temáticas do texto.

3. Umberto Eco

A obra “Seis Passeios pelos Bosques da Ficção” de Umberto Eco explora os principais aspectos da narrativa ficcional. Assim, no livro, o autor aborda temas como a construção dos personagens, a estrutura narrativa, o papel da linguagem e a relação entre autor e leitor.

4. Wayne C. Booth

Já o estudioso Wayne C. Booth explora a relação entre a literatura e a retórica na obra “A Retórica da Ficção”, discutindo a forma como os autores constroem suas argumentações e criam efeitos estilísticos através da linguagem.

5. Italo Calvino

Por fim, o escritor Italo Calvino apresenta a importância da literatura como forma de estimular a imaginação e a criatividade na sua obra intitulada “Seis Propostas para o Próximo Milênio”. Na obra, Calvino aborda técnicas para uma leitura mais profunda e reflexiva, como a busca pela leveza, a rapidez e a exatidão, por exemplo.



A leitura dessas obras citadas acima pode ajudar a desenvolver uma habilidade de leitura crítica. No entanto, é fundamental ler as obras com atenção e colocar o conhecimento em prática para aprimorar as técnicas e estratégias de leitura crítica.

