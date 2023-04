5 Benefícios Ocultos da Água com Gás que Você Não Conhecia

A água com gás é uma bebida carbonatada que ganhou popularidade nos últimos anos devido ao seu sabor refrescante e às suas supostas propriedades benéficas para a saúde. Então, além de ser uma alternativa ao consumo de refrigerantes e outras bebidas açucaradas, a água com gás pode ser utilizada de diversas maneiras que muitas pessoas desconhecem. Neste artigo, abordaremos cinco usos surpreendentes deste produto que talvez você nunca ouviu falar.

Embora seja mais comum consumir água com gás simplesmente como uma bebida, existem outros usos interessantes e criativos para esse líquido borbulhante. Da culinária à limpeza, a água com gás pode ser uma adição valiosa para o seu dia a dia. Por isso, descubra abaixo como aproveitar ao máximo essa bebida versátil e efervescente.

Água com gás na culinária

Um dos usos menos conhecidos da água com gás é a sua aplicação na culinária. Devido à sua efervescência, a água com gás pode ser utilizada para deixar massas e panquecas mais leves e fofas. Para isso, basta substituir parte ou toda a água ou leite da receita por água com gás. A carbonatação ajudará a criar bolhas de ar no interior da massa, tornando-a mais aerada e leve.

Além disso, ela também pode ser usada para fazer tempuras mais crocantes. Ao misturar água com gás gelada à farinha de trigo, é possível obter uma massa leve e crocante, ideal para fritar legumes e frutos do mar. Aliás, também pode ser utilizada para preparar coquetéis e outras bebidas, acrescentando um toque efervescente e refrescante.

Água com gás como auxiliar na limpeza

Outro uso interessante da água com gás é na limpeza doméstica. A carbonatação presente ajuda a soltar sujeiras e manchas de tecidos, tapetes e estofados. Além disso, a acidez natural do ingrdiente pode ser útil para remover manchas de cálcio e outros resíduos minerais das superfícies.

Para utilizar na limpeza, basta borrifar a bebida sobre a mancha e deixar agir por alguns minutos. Em seguida, esfregue suavemente a área com um pano úmido ou uma esponja. Por fim, pode misturar a bebida com outros produtos de limpeza naturais, como vinagre e suco de limão, potencializando a sua eficácia.

Alívio de queimaduras solares

A água com gás também é útil como um remédio caseiro para aliviar o desconforto causado por queimaduras solares. Pois, a sensação refrescante e efervescente pode ajudar a acalmar a pele irritada e a reduzir a vermelhidão.

Para aplicar sobre a pele queimada pelo sol, mergulhe um pano limpo e macio na água com gás e aplique-o suavemente sobre a área afetada. Deixe o pano agir por alguns minutos, permitindo que o produto refresque e acalme a pele. Aliás, repita o processo conforme necessário para proporcionar alívio. No entanto, é importante lembrar que a água com gás não substitui tratamentos médicos específicos para queimaduras solares, e é sempre recomendado procurar orientação médica se os sintomas persistirem ou piorarem.

Água com gás para melhorar na digestão

Muitas pessoas acreditam que a água com gás pode ajudar a melhorar a digestão e aliviar sintomas como inchaço e desconforto abdominal. O gás presente na bebida estimula a liberação de ácido no estômago, auxiliando na digestão dos alimentos e na absorção de nutrientes. Além disso, a água com gás também pode aliviar a sensação de estufamento, pois o dióxido de carbono presente na bebida ajuda a expelir o ar acumulado no trato gastrointestinal.

Para aproveitar esses benefícios, beba um copo de água com gás após as refeições ou sempre que sentir desconforto digestivo. É importante destacar que o consumo excessivo pode levar ao aumento da produção de gases, portanto, é recomendável beber com moderação.

Combate ao enjoo

A água com gás também pode ser eficaz no combate ao enjoo e à náusea, especialmente durante viagens de carro, avião ou barco. Em suma, a composição pode ajudar a acalmar o estômago e aliviar a sensação de enjoo. Além disso, ela também pode ser benéfica para pessoas que sofrem de náuseas devido à gravidez, tratamentos médicos ou outras condições.

Para aliviar o enjoo, beba pequenos goles a intervalos regulares. Caso prefira, você também pode adicionar um pouco de suco de limão ou gengibre ralado à água com gás para potencializar o efeito antiemético.

Conclusão

A água com gás é uma bebida versátil e benéfica que vai muito além do simples consumo como alternativa aos refrigerantes. Como vimos neste artigo, a bebida pode ser usada na culinária, na limpeza, no alívio de queimaduras solares, na melhoria da digestão e no combate ao enjoo. Ao explorar esses usos surpreendentes, você pode aproveitar ao máximo os benefícios que essa bebida borbulhante tem a oferecer.

No entanto, é importante lembrar que, embora a água com gás possa trazer benefícios e soluções práticas para o dia a dia, ela não substitui tratamentos médicos específicos ou orientações de profissionais de saúde. Por isso, sempre consulte um médico ou especialista em caso de dúvidas ou problemas.