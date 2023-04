5 dicas importantes para fazer interpretação de texto

De modo geral, uma parte significativa dos candidatos a concursos têm dificuldade em assuntos relacionados à língua portuguesa. Por isso, para ter a aprovação no concurso, é muito importante acompanhar as dicas para fazer interpretação de texto.

Com isso, todo interessado precisa correr atrás do prejuízo existente no ensino brasileiro, o qual ministra esse tema de maneira bastante defasada. Afinal, a disciplina é vista em uma boa quantidade de perguntas e possui um peso relevante na nota final.

Confira dicas para fazer interpretação de texto

Antes de tudo, é interessante saber do que se trata o assunto. A propósito, até mesmo para que as dicas para fazer interpretação de texto façam sentido e agreguem para o estudo preparatório.

Nos concursos públicos, principalmente, os enunciados das questões muitas vezes são elaboradas com textos, frases e palavras que demandam um maior entendimento. Assim como, também exigem do candidato, julgamento crítico, além dos textos motivadores da proposta de redação.

O que é interpretação de texto?

Em resumo, a definição é a capacidade de compreender o que está escrito em um texto. Desse modo, colocando um julgamento crítico e exercendo as competências de reflexão sobre o que foi absorvido.

Logo, obter esse saber acaba por ter influência direta no desempenho das provas, independentemente da matéria. Pois, auxilia literalmente a entender o significado do que está sendo dito.

Um exemplo dessa aplicabilidade é quando se vê pessoas com um grau baixo de instrução, de modo que elas sabem ler, mas não compreendem a mensagem. Ou seja, são aqueles indivíduos considerados analfabetos funcionais.

Hábito de leitura

Primeiramente, para alcançar o objetivo em questão é necessário desenvolver o hábito de leitura. Assim, incluindo livros que não se relacionam com os temas cobrados pelo edital de um processo seletivo qualquer.

Com isso, será mais fácil se familiarizar com as palavras e as expressões comuns do dia a dia, seja em um âmbito técnico ou do próprio senso comum.

Além disso, o exercício de compreensão estará sendo aplicado de maneira constante. Consequentemente, contando com uma progressão exponencial de aprendizado.

Leitura em voz alta



Para mais, outra dica para fazer interpretação de texto de forma adequada é ler os textos em voz alta, seja um livro de fantasia ou uma lei a respeito de Direito Constitucional, por exemplo.

Nesse momento, é interessante encontrar um lugar silencioso e sem probabilidade de interrupções. Sendo assim, a junção da verbalização com a escuta aprimora e estimula a absorção pelo cérebro e melhora a capacidade cognitiva de assimilação.

Construção de um resumo

Ainda, todo candidato deve construir um resumo sobre o que está lendo para complementar as duas metodologias anteriores e incluir a memorização pela escrita.

A partir disso, ao mesmo tempo que todo o conteúdo será lembrado, a compreensão vai estar sendo trabalhada. Uma vez que, o resumo é construído com base no pensamento individual e no próprio raciocínio.

Literalmente, é escrever o que foi entendido com a leitura. Há, então, liberdade para fazer do jeito que for melhor para cada um. Assim, contando com mapas mentais, fluxogramas, textos corridos, entre outras metodologias.

Uso do dicionário

Nesse contexto, outra dica para fazer interpretação de texto e ser aprovado nos concursos públicos é se utilizar do dicionário para anotar as palavras que não se sabe o significado.

Geralmente, os candidatos negligenciam essa etapa. Todavia, esse hábito contribui para quando surgir um termo desconhecido durante a prova. Pois, as vezes uma única expressão prejudica toda a informação.

Marcação do texto

Por fim, uma recomendação frequente dos professores é lançar mão dos marcadores coloridos para grifar os períodos textuais mais relevantes.

Portanto, a segunda leitura poderá ser mais rápida e mais inteligível. Afinal, todos os informes considerados desnecessários vão estar em segundo plano, servindo apenas para fazer uma checagem em caso de precisão.

Por outro lado, todo o conteúdo relevante vai estar destacado e, possivelmente, grifado com cores diferentes para categorizar o conhecimento.

Curso preparatório específico

Como um alerta extra, é interessante ficar por dentro sobre a existência de cursos preparatórios que são específicos para aprender e colocar em prática esse conhecimento.

Inclusive, a demanda decorre da mesma forma que os cursos voltados para Ciências Matemáticas ou para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Sendo assim, em caso de perpetuação da dificuldade, os professores recomendam ingressar nas chamadas Específicas. Assim como, tentar aprimorar ainda mais o estudo para fazer interpretação de texto adequadamente e mandar bem nos concursos públicos.