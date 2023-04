Existem alguns pequenos hábitos que ajudam a prevenir o câncer e aumentam a qualidade de vida como um todo. Por isso, podem ser facilmente incluídos na rotina de maneira efetiva.

Neste texto, apresentamos alguns desses hábitos para que você avalie como eles estão sendo postos em prática no dia a dia e, assim, implementar novos que sejam benéficos para a saúde, se necessário. Acompanhe-nos.

5 hábitos que ajudam a prevenir o câncer

Separamos 5 hábitos que ajudam a prevenir o câncer e que aumentam a qualidade de vida. Isso porque, esses hábitos impactam a saúde de diversas maneiras, e não agem apenas na prevenção do câncer em si. Eles também são capazes de agir de diferentes formas, protegendo o corpo contra outros tipos de problemas comuns.

Veja quais são eles e comece o seu plano de implementação de novos hábitos saudáveis:

1. Praticar exercícios físicos

A prática de exercícios físicos é um dos principais hábitos que ajudam a prevenir o câncer. Por meio de uma rotina ativa, podemos manter o peso corporal saudável, melhoramos a nossa saúde respiratória, fortalecemos o coração, melhoramos a circulação sanguínea – o que permite uma entrega maior de nutrientes e oxigênio para as nossas células -, fortalecemos o sistema imunológico, etc.

Por isso, incluir os exercícios na rotina, independentemente da sua idade, é extremamente importante.

2. Proteger-se do sol

Proteger a pele do sol é fundamental. Sendo assim, procure criar o hábito de aplicar o protetor solar diariamente, a fim de minimizar a exposição da pele à radiação solar. Dessa maneira, você poderá evitar não só as queimaduras do sol, como também o câncer de pele.

3. Não fumar

O cigarro é capaz de proporcionar muitos efeitos extremamente ruins para a saúde. Além disso, ele faz com que o seu usuário inspire uma infinidade de toxinas que afetam as células dos mais diversos sistemas do organismo, resultando em um aumento das chances de desenvolver câncer.

Por conta disso, parar de fumar e evitar ser um fumante passivo também podem ser considerados hábitos que ajudam a prevenir o câncer.

4. Evitar o consumo de álcool

O consumo de álcool é outro tipo de hábito que pode prejudicar a saúde e provocar maiores chances de desenvolver cânceres. Outro ponto negativo das bebidas alcoólicas é que elas causam desidratação, deixando o corpo ainda mais vulnerável a uma série de problemas de saúde.



Você também pode gostar:

Sendo assim, tente evitar o consumo, especialmente o exagerado e frequente, pois os malefícios podem ser bem consideráveis.

5. Evitar frituras e alimentos processados

As frituras em geral, assim como os alimentos ultraprocessados, podem ter substâncias cancerígenas em suas composições. Portanto, evitar esse tipo de alimento é extremamente importante.

Além disso, evitar esses alimentos também proporciona mais saúde de uma forma geral, uma vez que eles podem ser bastante calóricos, ricos em sódio e açúcar e, por isso, podem causar muitos problemas de saúde.

Pense nesses hábitos que ajudam a prevenir o câncer e invista em uma rotina que priorize a sua saúde. Isso certamente fará diferença no longo prazo!