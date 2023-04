5 maneiras de consertar você não tem acesso ao chat.openai.com (2023)

Chat.openai.com, muitas vezes conhecido pelo acrônimo mais popular ChatGPT, está na moda atualmente. No entanto, o que acontece quando o ChatGPT diz que você não tem acesso ao chat.openai.com? Bem, isso é o que temos visto por alguns dias. Se você confia no ChatGPT para suas tarefas do dia-a-dia e o ChatGPT está mostrando esse erro, nós o ajudaremos a corrigi-lo.

O ChatGPT ainda está em seus primeiros dias, com problemas em cada esquina. Por exemplo, às vezes não funciona e às vezes mostra outro erro. No entanto, sem perder mais tempo, vamos começar a corrigir esse problema.

Por que você não consegue acessar o Chat.OpenAI.com?

Você está vendo o erro de que não tem acesso ao chat.openai.com porque o cache e os cookies do navegador estão corrompidos. Além disso, é possível que você tenha feito muitas perguntas ao mesmo tempo, o que fez com que o ChatGPT parasse de funcionar e tomasse seu acesso.

Além disso, é possível que seja apenas um problema do servidor ChatGPT e tudo ficará bem depois de algum tempo. Se você acha que isso é uma falha sua, leia este guia com atenção para corrigi-lo.

Como corrigir você não tem acesso ao chat.openai.com?

Aqui listamos 5 maneiras que certamente resolverão o problema de você não ter acesso ao chat.openai.com. Recomendamos que você faça todas as correções para eliminar completamente o erro.

Correção 1: efetue logout e login no OpenAI

A maneira mais fácil e direta de corrigir se você não tem acesso ao chat.openai.com é sair e entrar novamente.

Agora, o ChatGPT permite que você saia e entre tão facilmente quanto o Facebook. A primeira forma de trabalho que pode ajudá-lo a corrigir o problema de acesso proibido é sair e fazer login novamente. Se as coisas não funcionarem como esperado, prossiga com a próxima correção.

Correção 2: redefinir as configurações do site

Se você enfrenta regularmente que não tem acesso ao chat.openai.com, provavelmente há algo errado com as configurações do site. Além disso, se a correção acima não ajudou você, agora é hora de redefinir as configurações do site. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Acesse chat.openai.com Faça login e aguarde alguns minutos até ver a mensagem de erro. Agora, clique no botão de bloqueio na barra de endereço. Depois disso, clique em Configurações do site no menu suspenso. Na próxima página que aparecer, clique em Apagar os dados. Feche as guias recentes e abra uma nova guia. Vá novamente para chat.openai.com.

Agora deve começar a funcionar.

Correção 3: Limpar cache e cookies

Se limpar as configurações do site não resolveu seu problema, provavelmente há algo errado com o cache. O cache e os cookies do navegador geralmente são corrompidos com o tempo e o uso regular da Internet. Como resultado, você precisa limpar o cache e os cookies periodicamente. Siga estas etapas para limpar o cache e os cookies do navegador no Google Chrome:

Clique no três pontos no canto superior direito. Clique em Configurações no menu suspenso. Vou ao Privacidade e segurança aba. Clique em Limpar dados de navegação. Marca de seleção em Cookies e outros dados do site e imagens e arquivos em cache. Clique em Apagar os dados. Reinicie o seu Navegador.

Depois de concluído, você pode fazer login no ChatGPT e fazer login para verificar se está vendo o erro ou não.

Correção 4: pare de usar uma VPN

Se você tem usado uma VPN ultimamente, agora é hora de parar de usá-la. Embora o ChatGPT tenha sido banido na Itália e na Alemanha, o usuário está pensando: por que não usar uma VPN? No entanto, você não pode usar uma VPN porque isso só piorará as coisas.

Se você não mora no espaço mencionado, não há absolutamente nenhuma razão para usar uma VPN. O ChatGPT pensará que se trata de tráfego de bot e continuará solicitando a verificação humana todas as vezes e, finalmente, exibirá que você não tem acesso ao Chat.openai.com.

Portanto, se você estiver usando uma VPN, desative-a e tente fazer login novamente. Se isso não ajudar, tente as correções acima após interromper a VPN.

Correção 5: mude seu navegador

Se nada acima ajudou até agora, você deve tentar outro navegador e verificar se vê a mensagem de erro. Tanto quanto sabemos, não há nenhum problema com o Google Chrome. No entanto, se o seu problema não for resolvido, pode ser um problema com o seu navegador.

Se você estiver usando o Google Chrome, tente usar o Edge ou o Brave. Você também pode usar o Firefox, se desejar. Verifique se o problema persiste em outros navegadores também.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigi-lo se não tiver acesso ao chat.openai.com. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

