5 maneiras de corrigir a opção meta verificada que não aparece no Instagram

Esperamos que todos estejam cientes das atualizações mais recentes que estão sendo feitas no Twitter, Meta e outras plataformas de mídia social. A princípio, o Twitter anunciou que forneceria aos usuários uma assinatura de crachá verificada. Isso ajudará os usuários a aumentar seu alcance e mostrar que são usuários verificados na plataforma. Da mesma forma, a Meta, uma empresa conhecida com diferentes plataformas de mídia social, também anunciou a Meta Verified Option para Instagram.

Esse recurso também é o mesmo do Twitter Blue, onde você tem que pagar uma certa quantia para comprar uma assinatura do serviço pela marca de seleção azul em seu perfil. O programa baseado em assinatura foi lançado para diferentes regiões e usuários. No entanto, os usuários relataram que a Meta Verified Option não está aparecendo no Instagram, o que está criando problemas para eles. Estamos aqui com um guia para ajudá-lo a resolver o problema facilmente.

Por que a opção Meta verificada não está aparecendo no Instagram?

Muitos usuários que estão no Instagram estão ansiosos para usar a opção verificada. No entanto, por várias razões, eles não podem usá-lo. Listaremos os motivos a seguir, por meio dos quais você poderá saber por que está enfrentando o problema.

Há chances de o serviço não estar disponível na região selecionada.

Você não atualiza a atualização há muito tempo.

Os arquivos de cache do aplicativo estão causando problemas.

Você não está conectado com uma conexão de internet de alta velocidade.

Você não entrou na lista de espera.

Corrigir a opção Meta verificada que não aparece no Instagram

Você pode não ver a Meta Verified Option no Instagram por vários motivos. Vamos listar as maneiras pelas quais você pode resolver o problema sem problemas em seu aplicativo. Confira abaixo.

Tente usar VPN

Se você não sabe, a Meta Verified Option ainda está sendo lançada em várias regiões e, se ainda não foi lançada em sua região, provavelmente você receberá o problema Meta Verified Not Showing. Sugerimos que você tente usar a VPN e verifique a região suportada para usar esse local específico para acessar o recurso. Como o recurso está disponível apenas para regiões selecionadas, os usuários que usam o endereço IP dessa região específica poderão ver a opção Meta verificada. Portanto, você deve tentar usar a VPN no seu dispositivo e verificar se o problema foi resolvido.

Verifique a conexão com a Internet

É importante que os usuários que tentam acessar a Meta Verified Option estejam conectados com uma conexão de internet de alta velocidade para evitar problemas. Todos os aplicativos na Play Store requerem uma conexão de internet estável de alta velocidade. Se você estiver conectado com uma conexão de internet mais lenta, provavelmente receberá o erro com o aplicativo. Portanto, sugerimos que você verifique a conexão com a Internet no sistema que está usando para evitar esses problemas.

Você deve usar o testador de velocidade da Internet para verificar a velocidade da conexão de rede que está usando. Depois de verificar a velocidade da conexão com a Internet, verifique se você está conectado com uma conexão de Internet de alta velocidade. Se houver algum problema com a conexão com a Internet, você precisará corrigi-lo. Você pode conferir este guia para saber como verificar a conexão com a Internet corretamente.

Limpe o cache do Instagram

Há chances de que a Meta Verified Option esteja sendo exibida no aplicativo de outro usuário, mas não no seu. Isso pode ocorrer devido a problemas de arquivo de cache do Instagram. Para usuários que não sabem, os arquivos de cache ajudam a carregar os aplicativos mais rapidamente do que antes. Todos os arquivos de inicialização são armazenados nos arquivos de cache para funcionar corretamente sem problemas. No entanto, se alguns problemas estiverem acontecendo com o cache do Instagram, você deve corrigi-los limpando-os. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para limpar o cache do Instagram.

Desbloqueie o telefone e vá para o Seção do aplicativo .

. Pressione e segure o aplicativo do instagram .

. Selecione Informações do aplicativo .

. Agora, vá para o Opção de armazenamento .

. Role para baixo e clique em Limpar cache .

. Aguarde os dados ficarem claros.

Agora, abra novamente o aplicativo e verifique se a Meta Verified Option está aparecendo. Caso contrário, siga o próximo método para corrigi-lo.

Muitos usuários ainda não atualizam o aplicativo, mesmo que novas atualizações estejam disponíveis. Os desenvolvedores do dispositivo e dos aplicativos estão sempre sugerindo que os usuários baixem e instalem as novas atualizações disponíveis para seu sistema e aplicativo. Com novas atualizações, os bugs são corrigidos e as atualizações de segurança são enviadas. Junto com ele, novos recursos também são adicionados aos aplicativos. Portanto, os usuários que não atualizam a atualização do Instagram há muito tempo devem verificar as atualizações acessando a Play Store.

Você deve ir para a seção Aplicativos instalados, onde todos os aplicativos estão instalados. Depois de ir lá, você deve clicar em Verificar atualizações e rolar para baixo para ver se há atualizações disponíveis para o Instagram. Se houver atualizações disponíveis para o Instagram, baixe-as e verifique se as Opções Meta Verificadas estão sendo exibidas.

Junte-se à lista de espera

Como já listamos, a Opção Meta Verificada não está disponível para todas as regiões. Portanto, seria melhor se você esperasse até que a opção fosse lançada em seu local. No entanto, enquanto isso, você pode entrar na lista de espera para a Meta Verified Option acessando qualquer opção verificada e tocando em seu nome de usuário. Você só precisa seguir algumas etapas para fazer isso, listadas abaixo.

Em primeiro lugar, inicie o Aplicativo do Instagram .

. Agora, vá para o Opção de pesquisa para procurar o nome de usuário.

para procurar o nome de usuário. Digite qualquer nome de usuário verificado (por exemplo, Instagram).

Abra a conta e clique no nome de usuário.

Agora, você deve clicar na opção que está na parte inferior da tela para entrar na lista de espera.

Assim que o recurso for lançado para sua região, você será notificado. É isso.

Pensamentos finais

Milhares de usuários estão entusiasmados com a Meta Verified Option para que também possam obter o visto azul. No entanto, os usuários não conseguem ver a opção de comprá-lo para sua conta. Os usuários ficaram confusos sobre por que estavam enfrentando esses problemas, embora o recurso tenha começado a ser implementado em diferentes regiões. Neste guia, listamos as maneiras de corrigir a opção meta verificada que não aparece no Instagram. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver sua dúvida relacionada à Meta Verified Option no Instagram.

