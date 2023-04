5 maneiras de corrigir o aplicativo Error 910 não pode ser instalado na Google Play Store

A Google Play Store nos ajuda a baixar, instalar e atualizar os aplicativos publicados nela. Sabemos que milhões de aplicativos estão disponíveis na Google Play Store. O número também aumenta a cada dia. Mas o que você fará se começar a receber o erro da Google Play Store? Muitos usuários que tentam instalar ou atualizar um aplicativo da Google Play Store relataram problemas. Eles relataram que estão recebendo o erro 910 da Google Play Store. Agora, eles desejam corrigir o problema com a Google Play Store para que possam atualizar e instalar a atualização que desejam. Estamos aqui com a solução para corrigir o erro 910 na Google Play Store.

O que é o aplicativo não pode ser instalado na Play Store Erro 910?

Muitos usuários tentam instalar, atualizar e baixar aplicativos da Google Play Store. No entanto, eles estão recebendo o erro 910 da Google Play Store. Tentamos listar por que você pode receber esse erro na Play Store. Confira abaixo.

Você instalou o aplicativo no cartão SD e está tentando atualizá-lo.

O armazenamento do dispositivo ou cartão SD está cheio devido ao erro encontrado.

Alguns emissores estão lá com a Conta do Google.

Você está usando um cartão SD corrompido.

Existem alguns problemas com a Google Play Store.

Pode haver alguns problemas de servidor com o aplicativo.

Corrigir o erro 910 na Google Play Store | O aplicativo não pode ser instalado

Listamos por que você pode receber o erro 910 na Google Play Store. Agora, listaremos os métodos que ajudarão você a resolver o problema que está enfrentando na Google Play Store.

Limpando o cache da Google Play Store

A primeira coisa que sugerimos que você faça é limpar o cache da Google Play Store. Há chances de que os arquivos de cache do aplicativo possam estar causando problemas devido ao fato de o aplicativo não estar sendo instalado/atualizado. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer nessa situação é limpar os arquivos de cache. Os arquivos de cache ajudam a executar o aplicativo corretamente. No entanto, às vezes os arquivos de cache podem não estar funcionando corretamente por vários motivos e você pode obter códigos de erro. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para limpar o cache da Google Play Store.

Ligue o telefone e abra o Seção de aplicativos .

. Agora, selecione e segure o Loja de aplicativos do Google aplicativo.

aplicativo. Clique no Informações do aplicativo .

. Vou ao Opção de armazenamento .

. Selecione Limpar cache.

Depois disso, tente novamente instalar/atualizar o aplicativo em seu dispositivo.

Desvincular e vincular novamente a Conta do Google

Alguns usuários que tentaram corrigir o problema relataram que ele estava ocorrendo devido à conta do Google que estava conectada a seus dispositivos. No entanto, os usuários conseguiram corrigi-los facilmente removendo suas contas do dispositivo e vinculando-as novamente à Conta do Google. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para desvincular e vincular novamente sua Conta do Google.

Abrir Configurações no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Vou ao Usuários e Conta .

. Selecione os conta do Google que você está usando na Google Play Store.

que você está usando na Google Play Store. Agora, clique no três pontos e selecione Remover conta .

e selecione . Depois disso, vá novamente para o Usuários e contas .

. Clique em Adicionar Conta .

. Agora, insira as credenciais de login para vincular a conta.

Movendo o aplicativo do SD para o armazenamento interno

Se você instalou o aplicativo no seu cartão SD por qualquer motivo, isso também pode causar o problema. Sugerimos que você mova o aplicativo do cartão SD para o armazenamento interno. Além disso, ao fazer isso, certifique-se de que haja armazenamento suficiente disponível no armazenamento interno. Para mover o aplicativo do cartão SD para o armazenamento interno, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Configurações no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Vou ao Seção de aplicativos .

. Agora, selecione o Aplicativo instalado seção.

seção. Depois disso, selecione o Aplicativo que está causando o erro.

que está causando o erro. Selecione os Armazenar do aplicativo.

do aplicativo. Mude para Armazenamento interno. É isso.

Observação: As etapas podem ser diferentes de acordo com o dispositivo que você possui. Portanto, verifique o guia para mover o aplicativo do seu dispositivo do cartão SD para o armazenamento interno.

Remova seu cartão SD

Esperamos que os problemas possam ocorrer devido ao cartão de memória inserido no dispositivo. Alguns usuários removeram o cartão SD e conseguiram corrigir o problema em seus dispositivos. Sugerimos que você remova o cartão SD e tente instalar ou atualizar o aplicativo. Além disso, verifique se ele está danificado ao ejetar o cartão SD. Se estiver danificado, também pode ser uma das razões pelas quais você pode estar enfrentando o problema. Faça isso e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Instale o aplicativo do APK

Se você ainda estiver enfrentando o problema ao tentar instalar ou atualizar o aplicativo da Play Store, sugerimos que você use um site de terceiros para baixar e instalar o APK. Todos nós sabemos que o sideload do aplicativo é permitido no Android, então você também pode instalar o aplicativo se receber o erro Google Play Store 910. Muitos usuários fizeram isso para instalar ou atualizar o aplicativo para o qual estavam recebendo o problema. Tente esta etapa e verifique se o problema foi resolvido ou não. Para instalar o aplicativo a partir do APK, você deve seguir os passos listados abaixo.

Primeiro, baixe o APK para o aplicativo que você deseja instalar.

para o aplicativo que você deseja instalar. Depois disso, vá para o Diretório do arquivo .

. Agora, clique nele e selecione Instalar .

. Ele pedirá permissão para instalar de fontes desconhecidas .

. Dê o permissão e clique no Opção de instalação .

e clique no . Aguarde até que o processo seja concluído.

Observação: Ao baixar o aplicativo, você deve garantir que é um site confiável. Além disso, sugerimos que você compartilhe o aplicativo com outros telefones Android que tenham o mesmo aplicativo.

Empacotando

Muitos usuários que instalam e atualizam o aplicativo relataram o erro 910 da Google Play Store. Devido ao problema, eles não puderam instalar ou atualizar o aplicativo. Neste guia, listamos os motivos e os métodos pelos quais você pode analisar a causa do problema e corrigi-lo. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver o problema. Se você tiver outros métodos para corrigir esse problema, compartilhe-os conosco na seção de comentários abaixo.

