5 maneiras de corrigir o Disney Plus preso na tela de carregamento no PC/TV/telefone

Disney + ou Disney Plus é uma das principais opções de streaming que os usuários têm depois do Netflix e do HBO Max. Além disso, o Disney+, neste momento, oferece a melhor proposta de custo-benefício em relação aos outros. No entanto, assim como todo serviço de streaming tem seu próprio conjunto de problemas, o Disney Plus não é diferente. Muitos usuários recentemente começaram a inundar os fóruns dizendo que o Disney+ está travado na tela de carregamento.

Para os usuários, a tela de carregamento parece demorar uma eternidade para carregar o vídeo. Quando o usuário clica no vídeo, a tela de carregamento aparece. No entanto, não há nenhum problema relacionado a problemas de login com isso. Se a mesma coisa está acontecendo com você, você está com sorte. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a consertar o Disney Plus travado na tela de carregamento do seu PC, TV e telefone.

Corrigir o Disney Plus travado na tela de carregamento no PC/TV/telefone

Se você está preocupado com a tela de carregamento do Disney Plus, não se preocupe. Neste guia detalhado, garantiremos que você não enfrente esse problema a partir de agora. No entanto, certifique-se de seguir as correções da maneira como são mencionadas e não pule nenhuma.

Correção 1: reinicie seu dispositivo

Se o Disney+ está travando no carregamento no PC, TV ou telefone, você deve reiniciar o dispositivo. Por mais simples que pareça, uma simples reinicialização às vezes é suficiente para se livrar daquela tela de carregamento incômoda que parece não desaparecer.

Praticamente não sabemos o efeito de reapresentar até tentarmos, e milagrosamente corrige todos os problemas menores com facilidade. Portanto, reinicie seu dispositivo. Você pode desligá-lo, aguardar alguns minutos e ligá-lo para que a reinicialização entre em vigor completamente. No entanto, se a reinicialização não ajudar, prossiga com a próxima correção.

Correção 2: verifique sua conexão com a Internet

Disney Plus é uma plataforma de streaming inteligente. Como resultado, o uso da Internet é bastante alto, para ser mais preciso. Se você transmitir um filme em Full HD por 2 a 3 horas, pode levar cerca de 3 GB ou dados facilmente. se você não tiver essa quantidade de dados, verá que o Disney Plus fica travado na tela de carregamento e demora uma eternidade para carregar.

O problema é mais evidente no caso de usuários que dependem principalmente de hotspot móvel, o Disney Plus continuará mostrando uma tela de carregamento porque não está obtendo a largura de banda necessária.

Além disso, às vezes a velocidade da internet não é suficiente em muitos casos. Lembre-se de que o Disney Plus é um serviço de streaming e possui alto uso da Internet. Como resultado, o requisito mínimo para transmitir vídeos de alta qualidade é de pelo menos 4 a 5 Mbps. Se você tiver uma internet mais lenta do que isso, poderá enfrentar longos tempos de carregamento. Se a internet não for o seu problema, prossiga com a próxima correção.

Correção 3: forçar a parada do aplicativo

O aplicativo Disney+ funciona apenas como aplicativo no caso de Smartphones Android, iPhones e Televisões. Embora não haja como forçar a parada do aplicativo Disney+ nas Smart TVs, você certamente pode fazer isso no Android e iPhones. Siga estas etapas para forçar a parada do Disney+:

Para Android

Pressione e segure o aplicativo Disney+ por 2 segundos. No menu pop-up, toque no (eu) botão. Clique em Forçar parada. Reinicie seu dispositivo.

Para iPhone

Toque duas vezes no botão home se estiver usando iPhones mais antigos. Deslize para cima Disney+ da tela multitarefa. Se estiver usando iPhones mais recentes, deslize para cima na tela inicial. Remova o Disney+ da lista de tarefas recentes. Reinicie seu dispositivo.

Depois de fazer o procedimento acima, tente abrir o Disney+ e verifique se está funcionando agora.

Correção 4: limpe os dados e o cache do aplicativo

Se o aplicativo Disney+ está incomodando, travando na tela de carregamento, agora é hora de limpar os dados e o cache do aplicativo. Este método funciona em todos os dispositivos, exceto Samsung Smart TV. Nas TVs Samsung, você precisa reinstalar o aplicativo.

Para Android

Pressione e segure o aplicativo Disney+ por 2 segundos. No menu pop-up, toque no (eu) botão. Clique em Gerenciar Armazenar. Clique em Claro Cache e depois clique em Claro Dados. Abrir Disney+ e faça login novamente.

Para iPhone

Abrir Configurações. Vá para Em geral. Role para baixo e toque em Armazenamento do iPhone. Localize e clique em Disney Mais. Toque no Descarregar aplicativo. Abra o Disney+ e faça login.

TV inteligente

Abrir Configurações. Vá para aplicativos. Encontrar Disney Plus Clique em Apagar os dados e Limpar cache. Volte para a tela inicial e abra o Disney+.

Depois de limpar os dados do aplicativo, seu Disney+ deve começar a funcionar de maneira ideal sem causar problemas na tela de carregamento.

Correção 5: reinstale o Disney+

Se nenhum dos métodos acima funcionou para corrigir o Disney+ travado na tela de carregamento, agora é hora de reinstalá-lo. Dependendo do seu dispositivo, você saberá como desinstalar um aplicativo. Basta seguir o mesmo método para o Disney+.

Após a desinstalação, não instale diretamente o Disney+. Em vez disso, aguarde 1 minuto, reinicie o dispositivo e prossiga com a instalação. Este método com certeza resolverá o problema da tela de carregamento de uma vez por todas.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrija o Disney Plus preso na tela de carregamento no PC, TV e Smartphone. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda estiver enfrentando algum problema, não se esqueça de comentar abaixo.

LEIA TAMBÉM: