Saber as possíveis razões pelas quais as suas unhas podem estar quebrando é o primeiro passo para tomar atitudes que possam impedir que o problema se torne recorrente.

Por isso, convidamos você para ler este texto e conhecer algumas situações que podem desencadear o problema de unhas quebradiças. Acompanhe.

5 razões pelas quais as suas unhas podem estar quebrando

As razões pelas quais as suas unhas podem estar quebrando podem ser diversas. Tudo depende da sua alimentação, estilo de vida, histórico de saúde, hábitos diários, entre outros fatores.

Abaixo listamos algumas situações que podem causar a quebra das unhas, para que você já conheça e possa, dessa forma, lidar com o problema com mais assertividade. Confira:

1. Deficiência de nutrientes

A deficiência de nutrientes, devido à má alimentação ou algum problema de saúde, pode ser uma das razões pelas quais as suas unhas podem estar quebrando. É o caso da deficiência de ferro, zinco e vitamina B. Por isso, manter os exames de rotina em dia e procurar construir uma rotina alimentar saudável é importantíssimo.

2. Lavagem frequente das mãos

Ficar lavando a mão excessivamente também pode enfraquecer as unhas, especialmente se você usa produtos de limpeza e de higiene de forma exagerada.

Sabemos que manter as mãos limpas é muito importante, mas, em alguns casos, ao invés de lavá-las excessivamente, você pode optar pelo uso de luvas, a fim de protegê-las e de reduzir a exposição a uma série de agentes e até mesmo à água.

3. Exposição a produtos químicos

Os produtos químicos também podem ser uma das razões pelas quais as suas unhas podem estar quebrando. Afinal, quando lavamos um banheiro, usando água sanitária, por exemplo, e permitimos que esse produto entre em contato com as nossas unhas, elas podem ficar mais fracas, o que aumenta as chances de elas quebrarem mais tarde.

Nesses casos, o uso de luvas adequadas é muito importante, não só para proteger as unhas, como também a pele das mãos, evitando ferimentos, ressecamento e descamações que podem, inclusive, ser dolorosas.

4. Corte errado

Cortar a unha em um formato equivocado também pode fazer com que ela quebre mais fácil. Nesse caso, a quebra não acontece por conta da unha estar fraca, mas, sim, porque ela pode “engatar” em roupas e tecidos, quebrando e rachando.

Por isso, aprender a cortar da forma correta é muito importante.

5. Lesões e doenças nas unhas

Machucar a unha pode causar quebras e enfraquecimento, como por exemplo, batê-la com frequência ou derrubar algo sobre ela. Além disso, algumas doenças, como a diabetes, também pode afetar a saúde das unhas. Por isso, é muito importante observar os motivos por trás das quebras constantes, a fim de buscar suporte profissional caso o problema não seja solucionado.

Afinal, se você percebe que as unhas continuam quebrando, mesmo quando você cuida dos fatores acima, considere buscar ajuda de um profissional qualificado, ok? Assim, ele poderá diagnosticar a situação e oferecer o tratamento mais alinhado às suas necessidades.