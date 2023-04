50 Cent brinca com Irv Gotti sobre rumores de relacionamento de Ashanti e Nelly

Na segunda-feira, 50 repostou a performance delicada de Ashanti e Nelly no fim de semana em Las Vegas, mas corrigiu seus comentários e zombarias de Irv … com quem o rapper da G-Unit tem uma rivalidade de longa data.

Irv disse ao mundo no ano passado que estava namorando Ashanti secretamente no passado, mas perdeu seu ex-artista para Nelly anos atrás … e descobriu embaraçosamente enquanto assistia TV.

Além da performance de Sin City, Nelly e Ashanti foram banda de anel manchado no Gervonta Davis contra Ryan Garcia lutar no fim de semana, de mãos dadas.

Vamos em frente e considere as provocações de 50 o prego final no caixão para as chances de Irv com Ashanti.