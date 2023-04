50 Cent não está noivo de Link cubano, apesar do enorme anel de diamante

50 centavos e sua namorada de longa data link cubano gerou rumores de noivado no fim de semana depois que ela foi flagrada usando uma ENORME pedra de diamante enquanto o assistia se apresentar … mas os fãs não deveriam começar a inventar cenários para o dia do casamento ainda.

Cuban certamente ajudou a agitar o boato com sua postagem no IG mostrando-se nos bastidores assistindo seu homem com um Summer Walker amo tocar balada – além disso, a legenda dela tinha emojis de coração e cadeado branco.