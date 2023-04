6 competidores do Power Slap suspensos em Nevada por várias substâncias proibidas, incluindo esteróides e narcóticos

Vários atletas do Power Slap foram temporariamente suspensos pela Comissão Atlética de Nevada, aguardando uma audiência disciplinar completa, após testes positivos para uma ampla variedade de substâncias proibidas.

Uma lista completa das reclamações foi apresentada pelo procurador-geral adjunto de Nevada, Joel Bekker, com a comissão aprovando todas as suspensões estendidas com resolução pendente em uma data posterior.

Aqui está um detalhamento completo dos atletas do Power Slap suspensos e das substâncias proibidas descobertas por meio de testes de drogas:

TJ Thomas, que competiu em uma luta de tapas em 9 de março, foi suspenso após testar positivo para clomifeno, um hormônio e modulador metabólico

Jay Rivera, que competiu em uma luta de tapas em 11 de março, suspenso após testar positivo para GW-1516, sulfona e sulfóxido, moduladores hormonais e metabólicos

Chris Thomas, que competiu em uma luta de tapas em 11 de março, foi suspenso após testar positivo para buprenorfina, um narcótico e seu metabólito norbuprenorfina. A buprenorfina é um medicamento usado para tratar o transtorno do uso de opioides.

Andrew Provost, que competiu em uma luta de tapas em 11 de março, foi suspenso após testar positivo para Buprenorfina, um narcótico e seu metabólito norbuprenorfina

Isaih Quinones, que competiu em uma luta de tapa no dia 11 de março, foi suspenso após testar positivo para norandrosterona, drostanolona, ​​tamoxifeno e boldenona, que são esteroides anabolizantes. Sua amostra “A” foi testada e mostrou “origem exógena da testosterona”.

Frank Holland, que competiu em uma luta de tapas em 11 de março, foi suspenso após testar positivo para fentermina, um estimulante que pode ser prescrito para perda de peso.

Depois que todos os nomes e substâncias proibidas foram listados, a comissão aprovou as suspensões temporárias estendidas até que seja realizada uma audiência disciplinar completa.

O presidente da Comissão Atlética de Nevada, Anthony Marnell, reagiu à longa lista de suspensões relacionadas a lutas de tapa.

“Existe uma grande tigela de drogas para melhorar o desempenho em algum lugar que eu não conheço?” Marnell brincou. “Faz tempo que não vejo isso. Eu não sabia que você precisava usar esteróides para dar um tapa, mas acho que vamos descobrir.

A Comissão Atlética de Nevada votou por unanimidade para aprovar o regulamento do tapa em 2022, com o Power Slap servindo como a principal promoção com eventos normalmente realizados no UFC APEX em Las Vegas.

O ex-presidente da Comissão de Nevada, Stephen Cloobeck, que renunciou à comissão depois que o governador Joe Lombardo foi eleito, mais tarde lamentou seu voto para aprovar o tapa no estado.

“Eu cometi um erro”, disse Cloobeck sobre seu voto em um comunicado enviado à Associated Press. “Não estou feliz com isso.”