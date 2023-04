6 maneiras de consertar facas de arremesso quebradas e não funcionando COD MW2

Modern Warfare 2 está ficando emocionante a cada nova atualização. Os usuários adoram as novas atualizações, que contêm muitos novos recursos e patches para os bugs. No entanto, alguns usuários relataram que o As facas de arremesso estão quebradasque foram adicionados ao jogo pela atualização, estão quebrados e não estão funcionando corretamente.

Os usuários notaram esse problema ao atirar a faca no inimigo. Eles viram que o As facas de arremesso estão quebradas, e não teve nenhum efeito sobre o inimigo. Os usuários estão frustrados com o problema, pois não conseguem jogar o jogo corretamente. Também sabemos que você está procurando alguma orientação através da qual possa resolver o problema As facas de arremesso estão quebradas emitir. Neste guia, listaremos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema em seu sistema.

Como consertar facas de arremesso COD MW2 quebradas e não funcionando

Estamos aqui com os métodos pelos quais você poderá consertar o Call of Duty: Modern Warfare 2 As facas de arremesso estão quebradas e não problema de trabalho. Você pode verificá-los abaixo.

Forçar reiniciar o jogo

Se você está enfrentando o As facas de arremesso estão quebradas problema com o jogo, tente forçar a reinicialização do jogo para tentar corrigir o problema. Há chances de que os arquivos do jogo não tenham sido carregados corretamente devido ao problema que você está enfrentando. Portanto, sugerimos que você tente forçar a reinicialização do jogo pelo gerenciador de tarefas para verificar se o problema foi resolvido ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, abra o Gerenciador de tarefas .

. Vou ao Aba Processo .

. Selecione os Guerra Moderna 2 processo.

processo. Clique com o botão direito nele e selecione Finalizar tarefa .

nele e selecione . Certifique-se de fazer isso para todos os serviços do Modern Warfare 2.

Depois de fazer isso, reinicie o jogo.

Verifique a conexão com a Internet

Há chances de que as facas não estejam funcionando devido ao não carregamento dos recursos da Internet. Isso pode acontecer se a conexão com a Internet que você está usando for lenta ou ruim. Sugerimos que você verifique a conexão com a Internet em seu sistema para garantir que não haja problemas com a conexão com a Internet que você está usando. Você pode verificar este guia para verificar o conexão de internet

em seu sistema.

Verifique os arquivos do jogo

O As facas de arremesso estão quebradas e não está funcionando devido ao problema dos arquivos do jogo. Às vezes, quando você instala ou atualiza o jogo, pode haver alguns problemas durante o procedimento pelo qual o jogo não é instalado corretamente. Portanto, sugerimos que você verifique os arquivos do jogo Modern Warfare 2 para garantir que não haja problemas com os arquivos do jogo. Você pode usar o Verifique a integridade dos arquivos do jogo opção para verificar os arquivos do jogo. Esse recurso é fornecido na loja do jogo, por meio da qual os arquivos serão verificados e reparados se houver algum arquivo corrompido ou ausente. Para verificar a integridade dos arquivos do jogo, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o Iniciador de jogos Steam .

. Selecione Biblioteca Aba .

. Depois disso, clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades .

. Vou ao Ficheiros locais guia em Propriedades.

guia em Propriedades. Selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo opção.

Você tem que esperar até que o procedimento seja concluído.

Uma vez feito isso, reinicie o seu PC e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Se você estiver enfrentando algum problema com o jogo, os desenvolvedores podem estar trabalhando para resolvê-los por meio das atualizações de patch. Portanto, sugerimos que você continue verificando as atualizações do jogo para garantir que não haja novas atualizações disponíveis e que você esteja executando a versão mais recente. Se houver novas atualizações disponíveis, certifique-se de baixá-las. Os desenvolvedores estão trabalhando para corrigir o problema, então provavelmente o lançarão a qualquer momento. Portanto, continue verificando as atualizações regularmente na loja do jogo. Sempre que novas atualizações estiverem disponíveis para o jogo, baixe-as.

Reiniciar o jogo

Você também pode tentar redefinir o jogo em seu sistema para tentar corrigir o problema. Há chances de que o jogo esteja enfrentando problemas devido à configuração incorreta dos arquivos. Ao redefinir o jogo neste caso, você poderá resolver o problema facilmente. Portanto, tente reiniciar o jogo e verifique se o problema foi resolvido. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para reiniciar o jogo.

Em primeiro lugar, abra Configurações a partir do Menu Iniciar.

a partir do Menu Iniciar. Vou ao aplicativos .

. Selecione Aplicativos instalados .

. Role para baixo e procure o aplicativo.

Clique no três pontos ícone.

ícone. Selecione Modificar .

. Clique no Redefinir opção .

. Aguarde até que o processo seja concluído. Feito isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Reinstale o jogo

Se você ainda está enfrentando o As facas de arremesso estão quebradas problema com o jogo, sugerimos que você desinstale o jogo e instale-o novamente para corrigir o problema. Os problemas podem estar acontecendo devido a quaisquer arquivos corrompidos que possam ter sido afetados pelo vírus. Nesse caso, você deve reinstalar o jogo em seu sistema para resolver o problema. Ao instalar o jogo novamente em seu sistema, você poderá obter arquivos recém-instalados. Portanto, faça isso para verificar se o problema foi resolvido ou não. Se o problema não for resolvido, tente entrar em contato com o suporte do jogo e informe-os sobre o problema.

Empacotando

Milhões de usuários baixaram o jogo Modern Warfare 2. Os usuários adoram jogar; no entanto, alguns problemas ainda ocorrem com o jogo. Muitos usuários relataram que as facas estavam quebradas e não funcionavam, o que as impedia de usá-las. Neste guia, listamos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema em seu sistema com o jogo. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver o problema.

