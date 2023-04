6 maneiras de corrigir o monitor fica preto aleatoriamente no Windows (2023)

Os usuários relataram o problema de tela preta quando estavam usando o Windows. A tela preta aparece aleatoriamente no monitor e os usuários não conseguem analisar a causa do problema, devido ao qual estão enfrentando problemas. O problema também está ocorrendo com usuários de laptop, que usam o monitor como seus monitores externos. Os usuários ficaram frustrados com o problema porque têm certeza de que não há problemas internos com o monitor. Os usuários agora estão procurando um guia para consertar o monitor que fica preto aleatoriamente no problema do Windows.

Existem muitos motivos disponíveis pelos quais os usuários podem enfrentar esses problemas com seu sistema no Windows. Os desenvolvedores do Windows estão constantemente trabalhando para fornecer atualizações e há chances de que isso aconteça devido a isso. O problema pode estar ocorrendo devido a problemas internos de hardware do monitor ou devido a alguns problemas de software no Windows. Mas você não precisa se preocupar com isso. Vamos listar os motivos pelos quais você poderá resolver o problema de tela preta do monitor que está enfrentando no Windows.

Por que meu monitor fica preto aleatoriamente?

Muitos usuários que usam o sistema operacional Windows em seus PCs ou laptops relataram que estão enfrentando o problema de o monitor ficar preto aleatoriamente. Existem muitos motivos disponíveis para a causa do problema da tela preta. Vamos listar alguns dos motivos abaixo, então confira.

Há chances de que os cabos que você está usando estejam danificados.

A fonte de alimentação da CPU não está funcionando corretamente.

Você não atualizou o driver gráfico.

As configurações gráficas não são apropriadas.

Você escolheu as configurações de energia erradas.

Existem alguns problemas de conexão de energia com o monitor.

Como corrigir o monitor fica preto aleatoriamente no Windows 2023

Estamos aqui com os métodos pelos quais você pode consertar o monitor que escurece aleatoriamente no Windows. Como muitos usuários estão presos ao problema, todos estão tentando maneiras diferentes de corrigir o problema. No entanto, eles não foram capazes de fazê-lo. Agora, listaremos alguns dos métodos comuns de solução de problemas pelos quais o problema da tela preta será resolvido.

Verifique os cabos conectados ao monitor

A primeira coisa que todo usuário deve tentar é verificar os cabos conectados ao monitor e CPU/Laptop. Se você não sabe, as conexões de cabo são uma das principais razões por trás da tela preta do monitor. Na CPU, conectamos principalmente os cabos VGA ou cabos HDMI para usar o monitor.

No entanto, se algum dos cabos não estiver conectado corretamente ou houver algum dano físico a eles, é provável que você enfrente um problema com o monitor. Assim, sugerimos que você verifique os cabos conectados ao monitor.

Além disso, ao fazer isso, certifique-se de avaliá-lo quanto a danos físicos. Se houver algum dano, você deve consertá-lo ou substituí-lo por um novo. Depois de verificar o cabo e não houver danos físicos, verifique as portas do monitor e o cabo. Além disso, certifique-se de que não haja poeira dentro dele, pois isso também pode fazer com que o monitor não funcione corretamente. Depois de fazer isso, conecte o cabo corretamente.

Verifique a tomada

Depois de terminar os cabos do monitor, certifique-se de verificar o cabo de alimentação e a tomada para garantir que está tudo bem com a fonte de alimentação. Todos nós sabemos que a fonte de alimentação adequada é importante para executar o hardware elétrico corretamente; portanto, se houver algum problema com a tomada, o problema provavelmente começará a ocorrer com você em seu sistema.

Os usuários precisam verificar se estão executando o sistema com os drivers gráficos mais recentes ou não. O driver gráfico também é importante para que o monitor funcione corretamente e detecte as configurações da tela. Mas se você não atualizou os drivers gráficos do seu sistema, provavelmente enfrentará o problema em seu PC.

Todo usuário do Windows deve verificar as atualizações dos drivers gráficos e garantir que ele esteja sendo executado na versão mais recente. No entanto, se você não atualizou o driver por falta de informações, consulte este guia para atualize os drivers no Windows. Depois de atualizar o driver, reinicie o sistema e verifique se o monitor está funcionando corretamente ou não.

Verifique as configurações de energia

Há chances de você ter escolhido as configurações de energia erradas e, devido a isso, o problema de tela preta está ocorrendo com você no monitor. Existem muitos usuários que alteraram as configurações de energia no Windows e, depois disso, começaram a receber o erro. Sugerimos que você verifique as configurações de energia do sistema que está usando para evitar tais problemas. Você pode verificar as configurações de energia acessando Painel de controle -> Opções de energia -> Alto desempenho. Depois de fazer isso, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Os usuários do Windows que enfrentam o monitor escurecendo devem verificar as atualizações mais recentes do Windows. Para quem não sabe, o Windows também está com bugs mesmo depois de receber muitas atualizações, então há chances de os usuários enfrentarem problemas com o monitor devido a isso. Será melhor se os usuários verificarem as atualizações e baixarem a atualização mais recente, se houver novas atualizações disponíveis. Muitos usuários fizeram isso e conseguiram resolver o problema sem seguir nenhum processo complexo.

Visite o centro de serviços

Há chances de o monitor apresentar uma tela preta devido a algum problema interno de hardware e estamos tentando corrigi-lo por meio da solução de problemas. Todos nós sabemos que os usuários só conseguirão consertar os problemas de software por conta própria, mas eles precisam visitar o centro de serviços para problemas de hardware. Ao visitar a central de atendimento, o profissional da central de atendimento avaliará seu Monitor com diversas ferramentas. Assim que a avaliação for concluída, eles informarão sobre o problema e o corrigirão facilmente, sem complicações.

Empacotando

Milhares de usuários do Windows relataram o problema com seus monitores. Eles não conseguiram descobrir a causa do problema e não conseguiram resolver o problema. Neste guia, listamos os métodos pelos quais você poderá resolver facilmente o problema, bem como entender o motivo da causa do problema. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema.

