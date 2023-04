6 maneiras de corrigir os destaques da história do Instagram estão desaparecendo ou removidos

Você pode adicionar histórias do Instagram que desaparecerão após 24 horas. No entanto, as histórias que você decide manter em seu perfil permanentemente são chamadas de Destaques da história. Você pode manter histórias importantes como destaques de histórias que não deseja que desapareçam após 24 horas, e as pessoas podem vê-las sempre que visitarem seu perfil.

Recentemente, muitos usuários relataram que seus Os destaques da história do Instagram continuam desaparecendo ou sendo removidos. Se você está enfrentando o mesmo problema em sua conta do Instagram, este artigo irá ajudá-lo.

Corrigir os destaques da história do Instagram estão desaparecendo ou removidos

Neste artigo, exploraremos alguns dos métodos mais eficazes para corrigir os destaques da história do Instagram que estão desaparecendo ou sendo removidos. Ao final deste guia, você poderá restaurar os destaques da sua história e mantê-los seguros para visualização futura.

Reinicie o Instagram

A primeira coisa que você deve fazer é reiniciar o aplicativo do Instagram. Você pode estar enfrentando esse problema se houver bugs no aplicativo Instagram. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Aplicativos recentes tela do seu dispositivo deslizando para cima e segurando-o na parte inferior da tela.

Agora, deslize o Instagram aplicativo para fechá-lo.

Toque no Instagram ícone do aplicativo em seu telefone para abri-lo.

Veja se você ainda enfrenta o problema e, se o fizer, vá para a próxima etapa deste artigo.

Acesse sua conta novamente

Outra coisa que você pode fazer é sair da sua conta do Instagram e fazer login novamente. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o aplicativo do Instagram e toque no seu Conta ícone no canto inferior esquerdo.

Toque no Cardápio ícone no canto superior esquerdo.

Agora, toque em Configurações e privacidade.

Agora, toque em Sair para sair do Instagram.

Reinicie o aplicativo Instagram e você será solicitado a fazer login na sua conta novamente.

Entre na sua conta e verifique se você ainda encontra o mesmo problema.

Reinicie seu telefone

Esse problema pode ser causado por aplicativos em execução em segundo plano. Muitos aplicativos de terceiros podem interferir e causar esses problemas. Reiniciar o telefone fechará todos os aplicativos e processos em segundo plano e você não deverá mais enfrentar o problema. No entanto, se o problema persistir, passe para a próxima etapa deste artigo.

Verifique a velocidade da sua Internet

Você pode enfrentar esse problema se a velocidade da sua Internet for lenta. Você deve verificar sua conexão com a internet; se estiver lento, você deve solucionar o problema. Primeiro, visite este artigo e faça o teste de velocidade da internet. Se não houver nada de errado com a velocidade da Internet, você pode passar para a próxima etapa deste artigo. No entanto, se a sua internet estiver lenta, você pode tentar as seguintes maneiras de solucionar o problema:

Desligue os dados móveis e ligue-os novamente após alguns segundos.

Se desativar e ativar os dados móveis não ajudar, ative o modo avião. Aguarde alguns segundos e desligue o modo avião.

Feche todos os aplicativos em execução em segundo plano que possam estar usando sua internet.

Conecte-se a uma rede Wi-Fi se os dados móveis ainda estiverem causando o problema. Além disso, certifique-se de que nenhum outro dispositivo se conecte ao Wi-Fi além do dispositivo no qual você usará o Instagram.

Se você já estiver conectado a uma rede Wi-Fi, mude para outra rede Wi-Fi ou volte para os dados móveis.

Reinstale o Instagram

Você pode tentar reinstalar o aplicativo Instagram para resolver esse problema. Isso eliminará todos os bugs e falhas no aplicativo Instagram e deve corrigir o problema que você está enfrentando. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Segure o Instagram aplicativo e, em seguida, toque no Excluir/Desinstalar botão. Confirme a exclusão do aplicativo do seu dispositivo.

Agora, abra o Loja de jogos ou Loja de aplicativos no seu celular.

Aqui procure por Instagram e toque na primeira opção.

Toque no Instalar/Obter botão para instalar o Instagram no seu dispositivo.

Abra o Instagram depois de instalado e faça login na sua conta.

Veja se você ainda enfrenta o problema e, se o fizer, vá para a próxima etapa deste artigo.

Se nenhum dos métodos acima ajudar, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente do Instagram para isso. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente do Instagram seguindo as etapas abaixo:

Abra o aplicativo do Instagram no seu celular e vá até o perfil.

Toque no Cardápio botão na parte superior e, em seguida, toque em Configurações e privacidade.

Role até a parte inferior da página e toque em Ajuda.

Aqui, toque no Reportar um problema opção.

Desligue a alternância para Agite o telefone para relatar um problemaem seguida, toque no Reportar um problema botão.

A seguir, toque em Incluir e continuar botão.

Agora, mencione brevemente sobre o problema que você está enfrentando e toque em Enviar para enviar o relatório.

A equipe de suporte personalizado do Instagram entrará em contato com você em breve e orientará você sobre o que pode ser feito para corrigir o problema.

Palavras Finais

Acima estão os passos para corrigir os destaques da história do Instagram desaparecendo ou removidos. Se você não consegue ver os destaques da história do Instagram, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Você pode seguir as etapas fornecidas acima para corrigir esse problema.

